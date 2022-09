La géante Reine Tournai est nonagénaire

"Aujourd’hui, on s’est retrouvé entre porteurs pour célébrer son anniversaire. Personnellement, je la trouve magnifique", indique Jean-Jacques Selen, président de la Compagnie du Serment de l’Bancloque.

Inspiré par la ducasse d’Ath à laquelle il assiste à plusieurs reprises, Édouard Tréhoux, ébéniste de la rue des Puits l’Eau, imagine cette première grande posture en 1932 pour animer la braderie de son quartier. On aurait pu croire que le papa des géants choisisse avant tout un personnage historique comme chef de file, mais il songe d’abord à sa ville. Il crée donc Reine Tournai, une figure allégorique vêtue d’une robe ornée d’une "tour d’argent sur fond de gueules"pour représenter la Cité des Cinq Clochers.

Un cadeau pour la reine de cœur

Avant de souffler ses bougies et de manger une part de gâteau, la dame s’est apprêtée, aidée par ceux qui l’accompagneront lors des Quatre Cortèges. Jérôme Birlouet, membre de l’équipe et également ébéniste, lui a confectionné un nouveau sceptre.

"Cela fait quatre ans que je porte Reine Tournai. L’année dernière, Jean-Jacques nous a invités à monter la géante. En l’habillant de son sceptre, je me suis rendu compte que l’objet était très lourd et en mauvais état. Je me suis dit que cet événement festif serait l’occasion de le restaurer".

Le président de la Compagnie ajoute: "Pour le réaliser, on s’est basé sur des photos des années 30. Il y avait beaucoup plus de détails sur le sceptre".

Si la grande dame n’affiche aucune ride, c’est qu’on en prend soin. "Chaque année, on essaye de la préserver".

En 2012, trois couturières dont Marie-Paule Huart ont travaillé sur la rénovation de son costume. "Les géants vieillissent, donc forcément les tissus s’usent avec le temps. Il y a énormément de choses à réparer", souligne-t-elle. "Elle prend bientôt sa retraite, mais j’aurai sûrement encore des demandes. Je voulais qu’elle soit présente", sourit Jean-Jacques Selen.