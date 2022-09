Un premier feu d’artifice à bruit contenu pour ouvrir la Foire de Tournai

Anthony Mastrovalerio, le président de la section wallonne de l’Union des industriels forains de Belgique, également président du Comité de promotion de la foire de Tournai, a bien compris la tendance. Aussi s’est-il engagé sur la voie du feu d’artifice à bruit contenu, qui fait tomber les explosions de 150 à 70 décibels. "Je pense qu’il était temps de faire quelque chose. On ne me l’a pas demandé, en tout cas on ne m’y a pas obligé ou forcé. J’ai pris l’initiative de le faire. C’est donc une première pour la foire de Tournai, je ne sais pas d’ailleurs s’il y a déjà eu des feux d’artifice de ce genre à Tournai" nous dit Anthony.

"La Ville vient de me délivrer les autorisations nécessaires et ça me fait plaisir de pouvoir mener cette première à Tournai".

Le feu devrait être tiré samedi vers 22h, 22 h 30. Aura-t-il exactement l’ampleur d’un feu classique? Anthony Mastrovalerio laisse entendre que certaines fusées hautes pourraient précisément s’envoler un peu moins haut mais pour le reste ce sera bien un vrai feu d’artifice!

« À part le bruit, la seule chose qui change vraiment, c’est le prix, j’estime le surcoût à 40%, mais ça vaut la peine selon moi » conclut-il.