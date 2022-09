Plusieurs dealers arrêtés à Tournai

Deux opérations menées, au cours du mois d’août dernier, par la police de Tournai ont permis d’interpeller six individus opérant un trafic d’héroïne et de cocaïne dans la cité des Cinq Clochers. Deux mandats d’arrêt ont été délivrés. Des armes et de la drogue ont également été saisis, indique mercredi le parquet de Tournai.