Depuis 2016, l’abri de jour Braséro, porté par l’ASBL Service Santé Mentale du Tournaisis, accueille des personnes vulnérables ou sans domicile fixe dans une maison située dans le quartier Saint-Brice à Tournai. « Dans un premier temps, le bâtiment nous était prêté par le Logis Tournaisien, rappelle Stéphanie Lecat, coordinatrice et assistante sociale. En juillet 2021, l’ASBL Solidarité Médicale Notre Dame Tournai a pu se porter acquéreur de cette maison, et nous la met désormais à disposition. »

Mais le bâtiment nécessite d’importants travaux de rénovation… en raison de son état de vétusté ou de sa configuration peu adaptée pour l’accueil de personnes en grande précarité.

«Un mal pour un bien»

Le vaste chantier a débuté il y a déjà plusieurs mois, en différentes phases, dont l’actuelle nécessite la fermeture de l’abri de jour jusqu’au 19 septembre. "On doit pratiquement tout refaire: toiture, châssis, égouttage, chauffage, sanitaire, électricité… ajoute la coordinatrice. Nous en avons aussi profité pour revoir la configuration des espaces avec une salle communautaire plus lumineuse et plus spacieuse qui s’avérait indispensable vu que nous accueillons entre 15 et 45 personnes sur une après-midi de permanence (NDLR : par an, Braséro prend en charge près de 400 personnes) ! Nous avons aussi aménagé une salle de décompression, une salle de repos, et surtout des bureaux administratifs pour assurer l’accompagnement et les démarches administratives et médicales avec nos bénéficiaires."

Les travaux ont déjà bien avancé, mais tout ne pourra être finalisé dans les prochains mois… « Lorsque nous rouvrirons, le 19 septembre prochain, le bâtiment sera toujours en cours de rénovation… mais fonctionnel et opérationnel, relève Aurélien Six, éducateur. L’hiver se vivra dans l’ambiance chantier… mais jusqu’à présent, les bénéficiaires ont été compréhensifs, et se disent que finalement c’est un mal pour un bien. »

À la recherche d’aides matérielles et financières pour poursuivre les travaux

Si pour une partie des travaux, Braséro a à nouveau pu compter sur le soutien financier de l’ASBL Solidarité Médicale Notre Dame Tournai, il doit prendre le reste en charge… Des fonds propres que l’abri de jour ne possède pas! "Il nous manque environ 130000 euros si nous voulons mener à terme tous les travaux de rénovation, signale Stéphanie Lecat. Actuellement, nous n’avons pas les moyens pour réaliser les finitions, et aménager les étages comme nous le souhaiterions…"

Attachée à sa "maison", et souhaitant accueillir ses bénéficiaires dans les meilleures conditions possibles, l’équipe ne reste pas les bras croisés. "Tout le monde met la main à la pâte, dès que c’est possible, pour prendre part aux travaux, comme pour les tâches de démolition, de ponçage… et ainsi limiter certains coûts. Nous nous mobilisons aussi et prenons énormément de contacts pour tenter d’obtenir des aides matérielles et financières via des dons, du mécénat, des appels à projets, etc.Tout cela, malgré la fermeture de l’abri de jour, en continuant notre travail de terrain, via nos maraudes de rues, ou auprès de nos bénéficiaires."

Des subsides inadaptés à la réalité

Les difficultés financières ne se limitent pas aux investissements dits extraordinaires, mais aussi à la gestion quotidienne de l’ASBL "Nous dépendons de subsides de la Région wallonne, et d’une petite partie de la Ville de Tournai via son Plan de Cohésion Sociale, explique Stéphanie Lecat. Cela nous permet de payer (en partie) les salaires et les frais de fonctionnement. Le hic, c’est qu’il s’agit d’enveloppes fermées… et donc pas indexées par rapport à l’évolution salariale ou barémique de notre équipe ni adaptées à la situation actuelle liée aux coûts énergétiques."

Le personnel pas épargné?

La coordinatrice ne s’en cache pas: les prochains mois s’annoncent financièrement difficiles pour l’ASBL et ses quatre équivalents temps plein. "Avec l’indexation salariale et barémique, on se retrouve cette année avec une augmentation de plus de 20000 euros, ajoute-t-elle. Face à cette situation, on pourrait être obligé de réduire l’équipe… On craint aussi le pire pour l’hiver avec les coûts énergétiques qui flambent, et désormais davantage de pièces à chauffer et de personnes à accueillir. On s’attend en effet à devoir prendre en charge des personnes qui ont un logement, mais qui étaient déjà ric-rac au niveau de leur budget, et qui vont crouler sous les factures d’électricité, de gaz ou de mazout; soit elles se retrouveront à la rue, soit elles viendront chez nous pour se réchauffer un peu car obligées de couper le chauffage chez elles!"

L’équipe de Braséro espère que le futur décret encadrant (enfin) les abris de jour permettra une meilleure reconnaissance et un financement plus adapté des structures d’accueil. « Nous ne voulons pas déprofessionnaliser notre accueil et notre accompagnement psycho-médico-social, insiste la coordinatrice de l’ASBL. Nous devons faire face à des situations de vie toujours plus complexes, et de difficultés qui relèvent également de la santé mentale… Il nous faut les moyens pour y faire face! »