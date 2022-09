Chapelle musicale de Tournai : ouverture sous le signe de Jean Noté

Marcel Vanaud

La Chapelle commencera donc sa saison par un concert "Noté". Ce sera le samedi 24 septembre, à 20h, au conservatoire.

Le très expérimenté Marcel Vanaud interprétera des mélodies françaises (Ibert, Duparc, Poulenc) avec Philippe Gérard au piano, et de grands airs d’opéras surtout italiens, dont ceux du Barbier (Rossini), et de Rigoletto (Verdi), ainsi que d’autres extraits de l’Italienne à Alger (Rossini) la Traviata, Don Carlo (Verdi), Lakmé (Delibes), avec l’orchestre.

Le Messie

Pour suivre, le samedi 10 décembre, à 20h en l’église Saint-Jacques, une œuvre majeure entre toutes: Le Messie de Haendel, par les solistes et chœurs du New Baroque Times Voices (direction: Pablo Garcia et Thierry Lequenne) et la Chapelle Musicale de Tournai.

Christophe Delporte

Changement de style et d’époque au printemps. Le samedi 25 mars à 20 h au conservatoire: Accordeonissimo. L’accordéoniste Christophe Delporte (Athois de naissance) donnera l’Opale concerto de Richard Galliano et des pièces de Piazzolla, Holst, Vasks et Rota.

Les sœurs Huang

Enfin le samedi 20 mai, à l’église Saint-Paul, "Magic duet for Music"

On retrouvera les sœurs Huang, de Montigny-le-Tilleul, Syvia (violon) et Stéphanie (violoncelle), toutes deux lauréates des Concours Reine Élisabeth 2019 et 2022, dans le double concerto op.102 de Brahms. Au programme également, la symphonie Jupiter n° 41, de Mozart.

L’abonnement aux quatre concerts est de 70 € (35 pour les étudiants de moins de 26 ans), les places sont à 20 €ou 25 € (Le Messie et Magic Duet) et à 10 ou 15 € pour les étudiants. Annick Jamart, 26 rue Saint-Eleuthère, Tournai, 069/21 66 35 ou chapellemusicaletournai@gmail.com