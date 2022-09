«Vous étiez ma maison»: la Tournaisienne Violaine Lison aime se perdre dans la forêt

Le langage poétique reste la marque de fabrique de l’auteure tournaisienne. S’il est difficile de le catégoriser, le livre "Vous étiez ma maison"est écrit à la manière d’un conte. L’histoire se déroule d’ailleurs dans une forêt où s’aventure, chaque lundi, une citadineprête à quitter volontiers les rues pavées pour retrouver une dame qui rapièce de vieux vêtements à l’aide de sa machine à coudre et raccommode avec son esprit bienveillant des âmes blessées.

Une fois passé le seuil de la maison, la visiteuse fait le plein de sensations fortes. Elle se délecte d’une odeur de résine, de sauge et de plantain; de la chaleur du feu; des lumières tamisées par les arbres; des chants des oiseaux; des cliquetis de la machine à coudre.

Le livre de Violaine Lison fera l’objet d’une lecture musicale dimanche. Les illustrations sont de Manon Gignoux. ©com

La nature est magnifiée. Ce n’est pas étonnant. "J’adore me promener dans la forêt, dormir à la belle étoile, ramasser des feuilles et des plumes d’oiseaux dont je connais le chant", nous dit Violaine Lison. Habitante de la ville, elle apprécie particulièrement se balader le long de l’Escaut, ce fleuve qui joue ce trait d’union entre la ville et la campagne.

Toucher à l’universel

Écrit dans un style remarquable, rythmé par le calendrier lunaire, le récit particulièrement ciselé vous prend aux tripes dès les deux premières pages. Extrait: "Rien n’est normal ici. Rien n’est lundi. Pas un oiseau. Pas un gloussement de mousse. Juste le silence qui claque au ven t. Comme un linceul".

Le récit a une dimension autobiographique. Violaine Lison ne souhaite pas s’appesantir là-dessus. "J’ai juste besoin de partir de quelque chose que je ressens dans mon ventre et dans mon cœur.

La littérature a cette faculté de pouvoir transcender le réel pour toucher à l’universel, elle permet (comme l’art en général) de faire du beau avec des blessures et des fissures, de la douleur et de la noirceur".

"Vous étiez dans ma maison"est entre ombre et lumière, entre vie et mort. Dans la relation dense qui se tisse entre deux femmes, il y a en toile de fond la transmission et le passage de flambeau. "Il y a toujours quelqu’un qui est ta maison, et un jour ta maison devient vide parce que cette personne qui occupait une place importante dans ta vie disparaît".

Violaine Lison aime insister sur l’apport des dessins de Manon Gignoux. "C’est l’éditrice qui nous a mis en relation. Les dessins existaient déjà avant l’écriture de mon livre. Les deux œuvres sont en résonance, ils constituent deux mondes qui en font un troisième".

«Vous étiez ma maison», aux Esperluète éditions, sortira le 16 septembre; il sera disponible chez Chantelivre (Tournai) dès ce mardi 6 septembre.

Une lecture musicale sera proposée le dimanche 11 septembre (à 10h et 11h15) aux Fours à chaux de Chercq. Avec la voix d’Aude Van Dam et le violoncelle de Soline Denis. Réservations: chantelivretournai@gmail.com