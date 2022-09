Tournai : les Quatre Cortèges à la reconquête du public

Les "quatre"ont varié aussi au fil des décennies. Aujourd’hui, ils se nomment "traditions", "historique", "festif"et "folklore". Chacun rassemble bannière, géants, figurants divers, groupes musicaux et chars.

Neuf des géants que l’on peut voir ont été créés de 1932 à 1934 par Édouard Tréhoux (lui-même géantisé depuis) et sortaient déjà en cortège avant guerre. La doyenne des géants tournaisiens est Reine Tournai, 90 ans cette année. L’orculeot est Clovis (2019).

Vendredi, hommage à Noté et le réveil de Tréhoux

Plus encore que pour la Procession, les manifestations annexes ne manquent pas. Vincent Delrue, le président des Amis de Tournai annonce que le week-end s’ouvrira le vendredi à 18h à l’hôtel de ville, par un hommage à Jean Noté, fameux baryton à l’Opéra de Paris, dont on célèbre le centenaire du décès cette année. (note: véritable gloire locale, Jean Noté a aussi été géantisé depuis longtemps).

Ensuite la Compagnie du Serment de la Bancloque fera savoir que s’ouvre le week-end des Quatre Cortèges, ce sera le réveil de Tréhoux.

Un samedi pléthorique

10h, concile des chevaliers de la Tour.

14 h, concert de la Sainte-Cécile de Gaurain (150 ans cette année) sur la Grand-Place.

15h30, récital de carillon.

17 h, au pied du beffroi, les Filles Celles, le Cabaret et le Bistreot unissent leurs talents pour une chronique patoisante de l’année écoulée. Rires garantis.

18h15 le Collegian’s band de terrasse en terrasse (NDLR: on en connaît pour qui le choix entre l’office pontifical à la même heure et le Collegian’s band sera plus cornélien qu’il n’y paraît…)

19h30, remise des clés à l’évêque en la cathédrale

20h30, Concert gratuit de Melting Pop, le magnifique brass cover band de Frédéric Waignein, à la place Astrid (à deux pas du conservatoire que dirigea longtemps Waignein père, notent les Amis).

Et dimanche…

12h30, après la restitution par l’évêque des clés de la ville au bourgmestre, celui-ci les confie aux Amis.

13h, Carillon

14h, Taptoe ("musiques militaires") sur la Grand-Place. Pour le coup, Mathieu Coulon insiste sur la persévérance des Amis à réunir un plateau de qualité alors que d’autres villes étaient sur les rangs également. Au menu: trois formations hollandaises (dont deux jumelées) et le BLV Music show de Beauvais qui se sera produit la veille au taptoe international de Bruxelles.

15h, les Quatre Cortèges. Parmi les nouvelles collaborations, celles de l’école de la Justice (qui mène un projet pédagogique centré sur le folklore) et du Royal Auto moto club du Hainaut-Tournai. On pointe aussi les retours du char de la confrérie Vikings, et celui dit du Biscuit, après réparation, et les têtes géantes de Sengül Özdemir.

À souligner: le parcours de cette année fera 1,3 km et sera concentré en rive gauche exclusivement. Départ place Astrid, descente vers l’Escaut, quai Marché au poisson, rue de la Lanterne, puis direction les Quatre Coins Saint-Jacques et remontée vers la Grand -place.

17h (vers…) Rondeau final des géants et défleurissement des quatre chars au profit de la population, avant le retour au bercail (Mol) pour les géants en compagnie du Marching band du conservatoire.

Voilà, et si vous n’en avez pas eu assez, dites-vous que la ville sera à nouveau en foufièle le week-end suivant avec le Carnaval qui n’avait pas eu lieu (comme chacun sait ou ne sait pas…) en mars dernier !