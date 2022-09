Tournai : la Procession accueillera les groupes de Saint-Thomas (Maulde) et des Mouchards de Saint-Druon (Collines)

Et cela se perpétue ainsi depuis plus de neuf siècles.

Saint Thomas, les Mouchards, Notre-Dame de la Tombe

La procession sortira le dimanche 11 septembre à 10 h (itinéraire classique) Deux nouveaux groupes cette année: celui de Saint-Thomas (Maulde) et la confrérie des Mouchards de Saint-Druon, "des joueurs de musochas, cornemuses picardes belges de la région des Collines".

À l’honneur, Notre-Dame de la Tombe (Kain): "Cela faisait quelques années qu’on restait en ville, c’était bien de retourner dans un village" note Pierre Vanden Broecke, le président de l’ASBL organisatrice. "C’est de plus la trentième participation du groupe de cette Vierge". Une veillée de prière aura lieu en l’église de la Tombe à Kain le vendredi 9 à 19h.

Deux offices-concerts

Autres moments importants, les deux offices pontificaux présidés par Mgr Harpigny en la cathédrale, le samedi à 18h et le dimanche à 8h30. Le samedi, la Maîtrise, dirigée par Éric Dujardin, donnera la missa canonica de Brahms, l’Ave Maria de Jenkins et le cantique Maître du monde de Haendel. Le dimanche, ce sera la Messe pour Saint-Séverin, de Michel Bouvard, et le Salve Regina, en grégorien. À chaque fois, Étienne Walhain sera aux orgues.

Les clés

À l’issue de la messe du samedi, remise des "clés de la ville"par le bourgmestre à l’évêque, en présence des groupes des Serments et des Corporations.

Autre type de clés, de compréhension cette fois, le dossier pédagogique à l’intention des 5 et 6esprimaires et 1resecondaire (on le doit au regretté Michel Derache) est toujours téléchargeable sur le site www.grandeprocessiontournai.org

Besoin de vous

"Si vous désirez participer à la procession en intégrant un groupe, en aidant bénévolement à sa préparation, ou inscrire vos enfants: processiondetournai@gmail.com ou millet.isa@gmail.com (Isabelle Millet". Vous pouvez aussi prendre contact avec tout membre d’un groupe qui pourra vous aiguiller vers son responsable. Et même simplement vous présenter à la porte de l’évêché le dimanche matin vers 9h30.