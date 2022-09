Tournai: ce serait bien la centième braderie!

Pour autant qu’elle ait eu lieu chaque année durant la seconde guerre, ce sera la 100e, la première s’étant tenue en 1923 (date citée par Walter Ravez dans "Le folklore de Tournai et du Tournaisis"). "Ce qui en fait une des plus anciennes du pays avec celle d’Anderlecht" note Michel Leclecq en l’absence du président Robert Delvigne.

Si les commerçants de la ville font des prix dès le vendredi, la braderie proprement dite, c’est le lundi.

Cette année, la Grand-Place sera réservée aux différents concessionnaires autos.

Les axes rues de Pont, des Puits l’Eau, Tête d’Or et de la Wallonie d’une part, et Dôme-Quatre Coins Saint-Jacques, d’autre part, accueilleront, outre les étals des commerçants du cru, les bradeurs extérieurs.

L’axe rues de l’Yser, Tête d’Argent, et Cygne, sera consacré, de nouveau outre les étals des locaux, à la brocante et aux puces. Ce sera une première, avec toutes les inconnues que cela comporte.

Selon l’engouement et les réservations, d’autres rues de l’hypercentre seront complétées mais pas la rue Royale cette année.

C’est la fanfare Fantasia qui animera la journée, tandis que le podium de la Grand-Place verra se succéder les DJ Legend Mike, de 17h à 18h30, et Stef Baert, de 18h30 à 23h, avec une intervention d’une demi-heure de Benny B vers 21h.

Dites quatre fois Clovis

Enfin, on s’en réjouira, le gâteau le Clovis connaît un net regain de forme et sera disponible dans quatre boulangeries de la ville (Maes, à Rumillies, Quenoy à la place Crombez, Herbaut dans le piétonnier, et Alain à la chaussée de Douai)

N’oubliez pas la foire…

Ah oui et si vous avez des enfants ou petits-enfants, il vous reste une obligation: cap sur la plaine des Manœuvres pour la kermesse…