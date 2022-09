Le Tournai d’avant: en septembre 1834, l’aérostier du Roi s’envolait de Tournai

En 1827, la place Crombez est noire de monde pour voir le ballon monter. ©ÉdA

L’adage ("l’ennui naquit un jour de l’uniformité") ne ment pas. Et aujourd’hui, les montgolfières ont remplacé les ballons libres et participent le plus souvent à un spectacle visuel.

Les premiers signes du déclin apparaissent déjà en 1974. Car, si Charles Midavaine, relations publiques de la ville, renoue avec la tradition par l’envol de deux montgolfières, c’était après six ans d’absence. Citons celui qui, en septembre 1989, serait bien le dernier du genre avec une cinquantaine de montgolfières sur la plaine.

Sur la plaine en 1989, formes et couleurs des engins offrent le spectacle. ©ÉdA

Ce fut pourtant, durant des décennies, et grâce à Tournai-Attractions qui met en valeur le quartier de la gare, un rendez-vous incontournable du lundi de kermesse. Les départs se faisaient sur la place Crombez, proche de l’usine à gaz (1854) de la place Verte. Dans l’entre-deux-guerres, Jean-Baptiste Letellier, gazier de son état, y gonflait les ballons, sans peur, affirmant que "le gaz n’est pas dangereux tant qu’on le respecte".

Il y a des envols dans toute la région; ici à Allain le ballon Tiberghien en 1911. ©ÉdA

L’attrait de cette attraction est double: voir l’enveloppe se gonfler, prêter la main aux cordes qui l’empêchent de partir et s’offrir un peu d’adrénaline car il y eut quelques incidents. Pour tenter d’attirer les spectateurs, et au lieu de la fanfare, il fut imaginé deux concours avec prix, pour auto et vélos: le premier arrivé lors de l’atterrissage en était le vainqueur.

L’aérostier du Roi

Dithyrambique est le commentaire de la "Feuille de Tournai"du jeudi 18 septembre 1834: "N otre population a été presque doublée par l’afflux de foules venues de la ville et des villages et gagnant la Grand-Place où même les toits étaient envahis". En cause, l’envol de M. Margat, aéronaute du Roi des Français (Louis Philippe) qui, à l’heure du départ "prit congé, monta sereinement dans sa nacelle décorée de drapeaux et donna ordre de lâcher les cordes". Le ballon monta gracieusement et prit la direction de Gand". Après 45 minutes et malgré quelques douleurs aux mains, M. Margat atterrit sans dommages dans la cour d’une ferme de Gammerages.

Notables mais aimant le risque, MM. Glorieux et Coppez se préparent. ©ÉdA

Spectacles

Pour assurer leur succès, monnayé généralement, les intrépides aéronautes n’hésitent pas à prendre des risques. C’est ainsi que, dans le cadre de la kermesse de 1850, un M. Poittevin s’est élancé dans les airs à la place Verte, monté sur un cheval blanc vivant, une première en Belgique. L’arrivée à Rumes s’est faite sans encombre.

Tout ne se passe pas toujours aussi bien, comme en témoigne l’ascension des frères Godart. Le 17 septembre 1851, le chemin de fer a amené des milliers de curieux dans le parc communal où ils payaient un franc. Mais la violence du vent empêcha le peloton d’artillerie d’amener le ballon depuis la place Verte. C’est finalement là qu’à huit heures du soir, le ballon s’éleva. Mais sans les bravos.

Le 11 septembre 1899, Glorieux essaie un parachute pour corser l’envolée. ©ÉdA

Autre défi pour M. Godart qui, toujours en 1851, promet à la foule massée sur la plaine, un lâcher de parachute où serait suspendu son frère de 11 ans. Mais ce n’est qu’au-delà du faubourg de Lille que se déploya la corolle qui toucha terre près du moulin d’Orcq salué par un groupe d’officiers des Chasseurs à cheval.

C’était… hier.