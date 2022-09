Tournai : un livre pour dire la gloire de Jean Noté (1858-1922)

Au programme, une riche iconographie (souvent inédite), une biographie précise mais sans détails superflus, des anecdotes. On redécouvre un immense artiste, parti de rien (mais alors vraiment de rien), avalant les marches de la gloire quatre à quatre et arrivé au firmament. Noté créa nombre d’œuvres à l’Opéra de Paris et compta parmi les tout premiers artistes à enregistrer.

Toute sa vie l’homme resta profondément attaché à sa ville et à son quartier de Sainte-Marguerite. D’une générosité sans faille, il donna aussi d’innombrables récitals de charité où il abordait également la chanson populaire… en fait sa vocation rentrée! Enfin, Noté fit en des circonstances difficiles preuve de sang-froid et d’un courage exemplaire qui lui valurent la légion d’honneur plus encore que sa fabuleuse voix. On pourrait refaire ici la bio de Jean Noté, mais ce serait vous enlever un peu des surprises de la lecture…

En vente (10 €) vendredi soir à l’hôtel de ville, puis à partir du 13/09 aux Archives de l’État, rue des Augustins 20, du mardi au jeudi.