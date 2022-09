Saint-Maur Chercq Tournai: Jours de fête au vert et en duo avec le Théâtre National

De la place de Saint-Maur au jardin et dans la cour de Choiseul, du château du Saulchoir aux ateliers Silex de Chercq, le public a suivi les créations de turbulentes compagnies théâtrales. Les Okidok ( In Petto) ont ravi les familles, l’Orange Sanguine ( Le four à bois, la caravane passe) les a régalées de petits pains. Pirouettes, jeux d’équilibre, humour et intelligence: le rire a gagné les assemblées et les fossettes du soleil.