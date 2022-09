Près de 20 détenus «en trop» à Tournai

Désormais, chaque personne condamnée à une peine de deux à trois ans devra d’abord se rendre en prison. Ensuite, elle pourra introduire une demande auprès du juge d’application des peines afin de solliciter une modalité particulière, comme une surveillance sous bracelet électronique, une libération conditionnelle ou une détention limitée. Une demande qui peut être formulée dès le tiers de la peine de laquelle il faut retirer six mois.

Pas de surpopulation à la prison de Leuze

Cette nouvelle réglementation met un peu plus en lumière la problématique de la surpopulation carcérale. Selon nos confrères de la RTBF, en date du 31 août 2022, il y avait 10919 détenus en Belgique pour 9679 places.

" En date du 2 septembre, la prison de Leuze présentait des chiffres inférieurs à sa capacité (334 détenus), explique Valérie Callebaut, porte-parole au sein du SPF Justice. Pour la prison de Tournai, elle compte 207 détenus et dépasse doncsa capacité de près d’une vingtainede personnes."

Face à une situation qui risque de s’aggraver, le SPF Justice prévoit des solutions. " Nous disposons de capacités supplémentaires avec les maisons de détention de Courtrai, Berkendael et Ninove, l’ouverture des nouvelles prisons de Haren et de Dendermonde ainsi que le maintien des anciennes prisons de Saint-Gilles et Oud Dendermonde.". Un appel à candidats vient par ailleurs d’être lancé pour l’ouverture de maisons de transition, ce qui participera à la création de places supplémentaires.