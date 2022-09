Tournai Mont-Saint-Aubert : Rythme Plus, c’est reparti, et bientôt les portes ouvertes

Le club Rythme Plus invite, tous les 50 ans et plus qui aiment danser à ses portes ouvertes où les personnes qui ne connaissent pas le club pourront suivre un cours gratuit et s’essayer à la danse en ligne et/ou la danse de couple. Vous serez accueillis dans la salle paroissiale de Mont-Saint-Aubert (12, rue Géo Libbrecht)