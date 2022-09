Les frères Dardenne ont présenté «Tori et Lokita» à Tournai

Avec ce neuvième long-métrage, les cinéastes habitués des marches cannoises et notamment détenteurs de deux Palmes d’Or, ont été gratifiés d’un trophée sur mesure: le prix du 75e anniversaire du festival.

Ce 1 septembre, Art et essai, en collaboration avec le Tournai Ramdam Festival et le Réseau associatif de solidarité internationale, a invité le public tournaisien à découvrir en avant-première cette nouvelle création en présence de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Le récit raconte le combat de deux jeunes MENA face aux conditions difficiles et cruelles de leur exil dans notre pays.

Pas un procès

Tori (Pablo Schils), un garçon de 12 ans et Lokita (Joely Mbundu), une adolescente de 17 ans sont deux africains d’origine différente. Ils se sont rencontrés sur la voie de l’exil, mais font croire à tous qu’ils sont liés par le sang: "Frère et sœur". Tori a ses papiers, Lokita les attend. Pour survivre, les jeunes se raccrochent à leur amitié invincible. Ils chantent, livrent de la drogue et se font racketter par leur passeur.

"Ça fait longtemps qu’on avait réfléchi à ce film. On s’est inspiré d’une famille réelle dont la fille s’appelle Lokita. Tous les gens qui ont migré dans leur vie savent qu’il ne faut pas rester seul. On a voulu raconter cette histoire d’amitié qui est un peu leur terre d’asile", explique Luc Dardenne.

Les réalisateurs n’empruntent aucun détour. L’injustice de la politique d’accueil, la lourdeur administrative et surtout le danger pour ces deux héros d’être des proies faciles sont mis en avant,"mais le film ne se veut pas être un procès", souligne l’un des frères.

L’après séance de cinéma

La salle est restée comble pour assister au débat, animé par Mathieu Pereira, le nouvel animateur cinéma de la Maison de la Culture et Jean-Pierre Winberg, président du Ramdam. Le choix du casting a été évoqué avec les invités.

"Ce qui nous a plu chez Lokita, c’est son sourire, à la limite de l’enfance et de l’adolescence. On a eu plus de mal à trouver Tori incarné par Pablo. Dans la vraie vie, il est vice-champion de saut en hauteur dans sa catégorie. Il a de la discipline. C’est une qualité pour ce métier".

Qu’ont appris les deux acteurs qui jouaient pour la première fois?"Pablo a l’habitude d’être seul dans ses compétitions sportives. Il a dû tenir compte des autres. Joely, elle, a senti un moment que le film reposait sur ses épaules, parce que c’est elle qui encaisse les coups. Elle s’est amusée et a grandi. Elle est d’ailleurs aux États-Unis pour défendre le long-métrage".

L’un des spectateurs est revenu sur la "patte des Dardenne" et leur manière de filmer."Il y a une espèce d’harmonie entre nous. Un film est un compromis. Mais on n’est pas toujours ensemble. On l’était plus avant, maintenant on vieillit (rires)".

Autre question qui a fait rire l’assemblée:"Comment fait-on pour tourner dans une culture de cannabis à Liège?" (scène du film). Jean-Pierre Dardenne:"On l’a installé nous-mêmes. Tout est faux, mais il a quand-même fallu des autorisations. C’était dans un hangar construit de toutes pièces, ce qui est rarement arrivé dans notre travail. Le décor a été démonté (rires)".

Si vous avez raté la séance, Art et essai propose d’autres dates à partir du 7 septembre. Jean-Pierre Winberg a annoncé également la soirée pré-Ramdam qui aura lieu le 19 octobre avec "Boy from heaven".

Infos: www.maisonculturetournai.com/art-et-essai/.