Les empreintes des futurs résidents, sur le site de l’ancienne cimenterie à Tournai

Les résidents du home Valère Delcroix intégreront leur nouveau bâtiment en 2024 au plus tôt. ©EDA

D’autres propriétaires et promoteurs s’étaient auparavant déjà cassé les dents dans le béton massif de ce bâti industriel situé en bordure de la carrière de Barges. Dufour s’est entouré de partenaires solides pour faire émerger le projet. La société Kairos notamment, avec laquelle a été créée en 2018 la société Duka Immo.

Le Covid a retardé le dossier mais il est aujourd’hui sur sa rampe de lancement."40% des logements ont déjà été vendus, et deux des trois lofts ont trouvé acquéreurs", témoigne Wim Straetmans, administrateur délégué de Kairos (promoteur immobilier de Bam Belgique)."Nous pouvons être très fiers de ce projet ambitieux et exemplaire, qui a été lauréat de l’appel à projets Go Circular d’économie circulaire( NDLR:un principe économique sobre en ressources naturelles, en énergie et en rejets de carbone)de la Région wallonne".

Plusieurs éléments du site ont été préservés.

En tout, seront construits un immeuble de 39 appartements (dont les prix oscillent entre 230000 et 700000€), trois lofts (dans le bâtiment en béton laissé intact le long de la route), et des bâtiments qui accueilleront le home Valère Delcroix du CPAS de Tournai.

Comme on peut le voir sur cette vue axonométrique, la cheminée toujours en place actuellement sera déplacée. ©ATELIER D’ARCHITECTURE MEUNIER-WESTRADE/DUKA IMMO (Dufour et Kairos)

Les empreintes des résidents dans le béton

Lætitia Liénard, la présidente du CPAS, voit d’un très bon œil la concrétisation de ce projet de 7,6 millions d’euros, financé en partie sur fonds propres et via un emprunt de 30 ans financé par un subside de l’AViQ (Agence wallonne pour une vie de qualité). Le home a été ouvert en 1978 et le bâtiment édifié à la fin du XIXe siècle ne répond plus aux normes actuelles."C’est une très belle carte de visite pour le service public en termes d’efficacité, de capacité à saisir les opportunités, en l’occurrence cette complémentarité entre le public et le privé qui permet aux personnes handicapées d’être intégrées au sein d’un nouveau site immobilier, sans se sentir isolées: c’est une vraie démarche inclusive".

Les mains des résidents du home Valère Delcroix, imprimées dans le béton.

Vendredi, les résidents du home Valère Delcroix ont laissé les empreintes de leurs mains dans deux grandes dalles de béton qui font office de "première pierre" inaugurale. Le nouveau centre d’accueil, construit sur une cinquantaine d’ares, aura une capacité de 46 personnes. Outre la partie résidentielle, le centre sera doté de locaux d’activités et d’une cafétéria. Les résidents devraient prendre possession de leur nouveau bâtiment au plus tôt en 2024.

Une vue de ce à quoi ressemblera le futur home Valère Delcroix. ©ATELIER D’ARCHITECTURE MEUNIER-WESTRADE/DUKA IMMO (Dufour et Kairos)

Le «nid d’aigle» toujours en réflexion

Dessiné par l’Atelier d’architecture Meunier-Westrade, le projet prévoit de déplacer la dernière cheminée encore existante sur le site (la dernière d’une série de trois) et de la déposer en bordure du site..

Le fameux "nid d’aigle", grande tour culminant à quarante mètres, emblème du site d’1,5 hectare, sera sécurisé pour maintenir sa stabilité à long terme. Sa future affectation n’a pas encore été décidée mais elle pourrait accueillir du logement touristique de styleAirbnb.