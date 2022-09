Notre agenda Wapi: entre le Festin, la plus grande brocante de Mouscron et la fête du Moulin de Froyennes, de nombreuses activités à vivre ce week-end

1. Dans la région d’Ath : le Festin à Lessines

Le Festin, à Lessines, retrouve une formule complète : franche foire, banquet nocturne, animations, cortège, pyrotechnie, rapaces.

Comme chaque année, Lessines se replonge dans l’ambiance du XVIe siècle le temps d’un week-end pour fêter la libération de la ville par le héros local, le capitaine Sébastien de Tramasure.

Tout au long du week-end, de nombreuses animations sont proposées. Le samedi et le dimanche, dès 11h, le parvis de l’église Saint-Pierre, la placette Alix de Rosoit, la rue de l’Hôpital et la rue des Moulins deviennent le décor de la franche foire avec une quarantaine d’artisans, créateurs et producteurs. Également au programme : jeux anciens, envols de rapaces nocturnes et diurnes, spectacles pyrotechniques, campement des Arquebusiers, banquet nocturne.

Le dimanche dès 10h, les cloches de l’église Saint-Pierre annonceront le début de la grand-messe renaissance. Celle-ci sera suivie du cortège et de la procession historiques qui partiront de la rue Watterman à 15h. Au terme du cortège, la tradition sera respectée lors de la remise de l’épée par le capitaine Sébastien de Tramasure aux pieds de la Vierge de la Porte d’Ogy.

2. Dans la région de Mouscron : la brocante de la rue de Menin

La plus grande brocante de Mouscron tutoiera comme à l’accoutumée la braderie de Lille, le plus grand marché aux puces d’Europe, ce week-end.

Ces samedi et dimanche, la brocante de la rue de Menin retrouvera une formule classique.. Il y aura d’abord celle restreinte des enfants, samedi, avant celle sur toute l’artère de la rue de Menin, dimanche. Pour ce rendez-vous majeur, 450 exposants sont inscrits.

3. Dans la région de Tournai : la fête du Moulin de Froyennes

After work ce vendredi soir et village en fête tout au long de la journée de samedi : un mix pour ce rendez-vous familial qu’est devenue la fête du Moulin de Froyennes.

Samedi, le Moulin de Froyennes sera mis à l’honneur. La journée débutera par une visite guidée «Froyennes, sa fontaine Saint-Eloi, ses étangs, son moulin à eau, ses seigneurs et châteaux, un village charmant à découvrir aux portes de Tournai» (inscriptions : 0472 52 47 14).

Suivront de nombreuses animations : marché aux puces, artisanat (concentré dans le parc de l’église), apéro d’ouverture (11h), animations en rue par la 5 G, présence de la grande guilde des guides guillerets et glorieux.

À épingler encore le village d’animations pour enfants, les ateliers créatifs, la dégustation de la bière du moulin et trois expos dans l’église : aquarelles de Caroline Peeters, œuvres d’Hugues Adam et travaux des résidents de la ferme d’Antour.

