Depuis 2004, un nouveau comité perpétue cette belle mobilisation, les bénéfices sont remis intégralement – hormis 2% couvrant les frais d’organisation – à l’association francophone belge de l’ostéogenèse imparfaite mieux connue sous le nom de "maladie des os de verre" dont est atteinte, depuis sa naissance, la Templeuvoise Christine Coppin.

Ayant pris connaissance des dernières avancées médicales et malgré les difficultés causées naturellement par la crise sanitaire, l’équipe emmenée par André Wiseur est bien décidée à poursuivre ce beau mouvement de solidarité, la fête annuelle étant programmée ces 3 et 4 septembre.

Résultats positifs grâce à la fête templeuvoise

" La recherche fondamentale sur la qualité de l’insertion os/tendon se poursuit" communique Christine Coppin biologiste et présidente de l’AFBOI.

" Des partenariats avec des chercheurs en France notamment se créent pour tester plusieurs molécules. Il a pu être montré qu’il y a une incidence positive entre le collagène de l’os et celui du tendon. L’insertion est de meilleure qualité. Ce qui devrait réduire les douleurs osseuses également.Cette fois, une étude des personnes atteintes va être menée conjointement entre Bruxelles, Lille et Paris. Une molécule d’origine naturelle va être comparée à un bisphosphonate"(groupe de médicaments qu’on peut employer pour aider à protéger les os contre les effets de certains cancers et pour traiter des affections osseuses). Cette molécule a déjà montré une réduction des fractures. L’association francophone belge de l’ostéogenèse imparfaite a été demandée pour un soutien financier à ce projet. " C’est dire que grâce à la fête à la vie un pôle de recherche sur la maladie a pu être développé à Bruxelles et va rendre possible une étude au coût important sur des patients.

Nous avons donc besoin de vous tous qui participez à la fête à la vie. Ces résultats positifs sont aussi les vôtres" conclut Christine Coppin.

Le programme du week-end

Samedi 3

16 à 19h: vente de repas à emporter (sur réservation)

19h: jogging de l’ACHRO avec le Running club templeuvois

20 à 23h: animation musicale avec Phil Grez

Dimanche 4

8 à 14h: marché des producteurs et artisans locaux

8 à 17h: marches Adeps (5, 10, 15 et 20 km)

9 à 13h: vente de repas à emporter (sur réservation)

11h: Apéritif musical avec le Fantasia Band, Keep Dancing et autres.

Adresse: école communale Camille Despinoy, rue de Tournai 1, à Templeuve. 069/352795 – 0477/923491 – www.facebook.com/lafetealavie