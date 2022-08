Venue du milieu du XIXe siècle, l’œuvre du grand écrivain français pourrait rebondir sur l’herbe tendre, au bord d’un tapis rouge.

Marathon théâtral

Athos, Porthos et Aramis, auxquels s’ajoute d’Artagnan, ont les faveurs du roi Louis XIII. Le dernier nommé, ambitieux et moins friqué, deviendra le héros de l’histoire. Les mousquetaires aux dents longues sont donc quatre à lutter contre les gardes du cardinal, avec une furie délicieusement orchestrée. Engagement, jeunesse, action, vengeance, fanatisme, rouerie, passion, toute une fresque se déroule entre vindicte collective et illégalité couverte, entre faits d’armes et joyaux de la reine. "C’est le roman d’une bande et c’est ce que nous sommes"clament les comédiens.

Leurs terrains de jeux? Trois lieux insolites ont été choisis par la Maison de la culture et le Théâtre National: la place de Saint-Maur (vendredi 2 septembre à 19h), le parc du château du Saulchoir à Kain (samedi 3 à 20h), le parc du Séminaire de Choiseul (dimanche 4 à 15h). En trois soirées successives, la turbulente équipe jouera une suite d’épisodes appelés "saisons", fidèles au vaste roman de Dumas mais revisités par des artistes d’aujourd’hui. S’il est conseillé de voir les trois chapitres, il est possible d’assister à une seule représentation (ou deux) qui révèle, bien sûr, la fulgurance de l’œuvre entière et l’humour aventurier de la compagnie.

"Les Trois Mousquetaires", Collectif 49701, (l’intégrale: 25 €, et 10 à 8 € par soirée) les 2, 3, 4 septembre. La 1rereprésentation, à Saint-Maur, est suivie d’un banquet-guinguette (7 €). Réservations: 069253080 ou www.maisonculturetournai.com.