Le boom spectaculaire des appartements neufs à Tournai

On peut s’attendre à un boom des ventes d’appartements neufs au cours des prochaines années: avec 36 nouveaux appartements sur la plaine des Manœuvres, 27 face au pont des Trous (Terrasses de la renaissance), 117 à l’Orée de Bozière, 21 dans la résidence Feron, 250 à la Dorcas, 48 dans l’ancien cinéma, etc.

Attention à ne pas inonder le marché d’un coup

Doit-on s’attendre à voir le marché saturé, sachant que ça et là, des appartements mis en vente depuis plusieurs mois peinent à trouver acquéreurs, surtout dans les segments du haut et du très haut de gamme?

Carole Languillier, responsable de la promotion immobilière à Immo A + (DL Groupe), n’est pas inquiète à ce sujet. La demande reste forte. "Mais si tous les projets dont on parle aujourd’hui se concrétisent plus ou moins en même temps, il y a un risque évident que le marché soit inondé", dit-elle."On a beaucoup de clients sous la main à Tournai, ce n’est pas le problème. Mais il faut veiller à faire correspondre l’offre globale à la variété de profils d’acheteurs. En diversifiant la typologie des logements, leur superficie, et forcément les prix de vente et de location".

Terry Hoeckman, agent commercial chez Relay Immo, abonde."Notre projet 7eArt (sur le site de l’ancien cinéma)offre des typologies variées et du coup intéresse beaucoup de candidats acquéreurs aux profils assez différents".Les travaux de construction vont bientôt débuter avec une fin de chantier prévue pour fin 2023. Les éventuels candidats acheteurs sont invités à un petit-déjeuner chaque deuxième samedi du mois en matinée."Ça change des traditionnelles portes ouvertes, c’est très convivial et les candidats à un achat apprécient ces moments", nous dit Terry Hoeckman.

Beaucoup d’investisseurs parmi les acquéreurs

Quel est le profil de ces acheteurs? Beaucoup d’investisseurs."Des particuliers qui occupent l’appartement quelques années avant de le louer, ou qui au contraire le louent un certain temps avant d’y terminer leurs vieux jours (toutes ces résidences sont conçues pour les PMR). Des gens décident en famille d’acquérir un patrimoine aussi. Depuis quelques années, on constate qu’il y a de plus en plus d’investisseurs non Tournaisiens".

Il y a aussi pas mal d’investisseurs purs, professionnels pourrait-on dire, qui visent une certaine rentabilité. "Je dirais qu’en général 70% des appartements sont vendus à des investisseurs", indique Mme Languillier.

À l’arrière de la résidence Madame (où huit appartements sont encore à vendre), la commercialisation de la future résidence Feron (23 appartements) vient de débuter. La construction ne va pas tarder.

Les logements peu énergivores ont la cote

Dans le contexte économique et international actuel, les coûts de construction augmentent de manière conséquente, et les prix de vente sont eux aussi forcément à la hausse. Ça n’a pas l’heur de freiner ni les promoteurs, ni les acheteurs: le marché reste stable et affiche une belle vitalité."La crise actuelle, internationale, fait beaucoup réfléchir les gens sur la qualité de leur acquisition. Or, la plupart des projets neufs mis en vente sont extrêmement intéressants au niveau de leurs performances énergétiques à un moment où les prix de l’énergie explosent", dit Terry Hoeckman.

Les meilleurs projets, pour un agent commercial, sont ceux qui ont été bien étudiés au niveau de la mobilité, de l’accès au parking…"Prévoir du parking souterrain, ou proposer un local pratique pour y ranger ses vélos, c’est plus facile avec du neuf qu’en rénovant du bâti ancien".

C’est la même chose pour les terrasses, dit Carole Languillier. La résidence Dali, complexe fort bien intégré dans son quartier de la place Crombez, a été modifiée quasiment en dernière minute pour coller à une réalité survenue en pleine période de confinement due à la crise sanitaire."Le promoteur a revu ses plans pour aménager des terrasses pour chaque logement.

Parce que, aujourd’hui, pour vendre un appartement sans extérieur il faut être extrêmement fort. C’est une chose que regardent avec attention les investisseurs: l’orientation de la terrasse, sa superficie…"

Densité hors normes à La Dorcas

Les appartements très haut de gamme qui partaient facilement pour 400 000 - 500 000€ il y a cinq ou dix ans ne partent plus si vite."Ils finissent par se vendre, mais il faut plus de temps. Parfois même il faut revoir un peu les prix à la baisse", nous glisse un promoteur.

L’ancien hôpital va être complètement rasé pour laisser la place à cinq grands immeubles. ©EdA

Par ailleurs, il ne suffit pas d’acquérir un appartement et de le mettre sur le marché locatif, il faut aussi penser à l’occupation de tous ces logements par des familles qui ont les moyens de payer les loyers. Et justement, le mégaprojet qui prévoit de construire sur l’ancien site hospitalier La Dorcas la construction de 250 logements (entre 39 et 131 m²) contribuera à augmenter l’offre de logements à loyers modérés.

On ne connaît pas la proportion des logements d’1, 2 ou 3 chambres. Mais déjà, la densité présumée du projet fait grincer quelques dents dans le quartier et dans le milieu de la promotion immobilière. "Il y a suffisamment d’appartements haut de gamme à Tournai, on est bien d’accord sur la nécessité de développer ce type de bâtiments. Mais ce projet affiche une densité de logements qui dépasse de très loin les normes jusqu’ici prônées par la ville de Tournai: jamais personne n’a eu l’autorisation de développer autant de logementssur un tel espace",nous dit un agent actif dans l’immobilier tournaisien.

Qui par ailleurs espère que cette offre hors normes de 250 logements sera phasée en plusieurs années."Il ne faudrait pas que tous les projets aujourd’hui à l’étude ou bientôt mis en route se concrétisent en même temps. Sinon, c’est tout le marché local qui va être complètement déstabilisé".

Projets à l’étude ou en cours de réalisation (liste non exhaustive)

27 appartements face au pont des Trous

Rive droite de l’Escaut, les Terrasses de la Renaissance seront une résidence de 27 appartements de prestige de 1 à 4 chambres, aux abords du pont des Trous. Prix: entre 210000 et 800000€.

41 appartements aux pompes Deplechin

À l’entrée de la ville de Tournai, le long de l’avenue de Maire, un projet prévoit de démolir l’ancien site Deplechin pour y construire 41 appartements.

117 logements et des kots à l’Orée de Bozière

C’est sans doute un des projets les plus spectaculaires menés à Tournai: celui de la dépollution et de la réaffectation du site industriel Dunlop où l’on fabriquait autrefois des bandes transporteuses en caoutchouc. Ce nouveau quartier situé entre le boulevard des Combattants et la rue Paul Pastur compte déjà plusieurs résidences. Un projet baptisé "L’Orée de Bozière" clôturera le complexe immobilier avec 117 logements construits par Bouygues Immobilier et Aboreal du côté de la rue Paul Pastur. Prix: entre 80 000 à 300 000€.

21 appartements dans la résidence Feron

Avec 21 appartements, derrière la résidence Madame (où plusieurs logements sont encore en vente), la résidence Feron complètera l’offre de logements (entre 70 m2 et 160 m2, de 149000 € à 445000€) dans l’ancien quartier de la piscine du centre-ville.

8 appartements sur la place reine Astrid

Huit appartements très haut de gamme (jusqu’à 200 m2) en cours de réalisation sur la place Reine Astrid dans l’ancien garage Delune vont être prochainement mis en vente.

Entre le complexe Ronda et l’église de la Madeleine

Derrière le complexe Ronda construit au quai des Salines sur la rive gauche de l’Escaut, doit bientôt démarrer la réalisation d’une nouvelle phase de construction d’appartements donnant sur l’église de la Madeleine.

13 appartements sur la place de Lille

Est visé un ensemble de bâtiments formant un L, donnant à la fois sur la place de Lille (dix appartements à construire dans le bâtiment de l’ancienne Grotte à Steak) et sur la rue Blandinoise (trois). Un permis a été déposé.

250 appartements à la Dorcas

Sur l’ancien site de la clinique La Dorcas, la construction dans cinq bâtiments par Thomas & Piron Bâtiment de 250 logements compris entre 39 et 131 m². Au stade de l’enquête publique.

68 appartements aux Bastions

Le projet de construction de 68 appartements sur le site des anciennes cimenteries Dapsens (dont on identifie bien les Silos des Bastions) a été dévoilé tout récemment. L’enquête publique n’a pas encore été lancée. En cas de feu vert, les travaux pourraient débuter au second semestre 2023.

48 appartements à l’ancien cinéma

La résidence 7eArt (là où se trouvait l’ancien cinéma Palace) proposera un panel de 48 appartements d’une superficie de 47 à 230 m², à des prix compris entre 147000 € et 1245000 €. Les travaux de terrassement ont débuté. Les travaux débuteront dans deux semaines.

Dernière phase à l’îlot Desclée

La dernière phase de réalisation de l’îlot Desclée, du côté de la rue Charles Mauroy, touche à son terme. Il reste encore quelques appartements à vendre autour de 100 m2 et de 250 000€.

36 appartements sur la plaine des manœuvres

La société Matexi va lancer à court terme la commercialisation de 36 appartements dans un bâtiment qui constituera la troisième phase du projet immobilier initié il y a plusieurs années en bordure de la plaine des Manœuvres, côté chaussée de Douai. Deux autres bâtiments suivront.

14 appartements dans la résidence Vendôme

Deux surfaces commerciales et 14 appartements d’une à deux chambres, de 110 à 230 m2, pour des prix d’achat oscillant entre 350000 € et 550000 €, sont en cours de réalisation (ou plutôt en cours de finition), au quai Sakharov, là où se trouvait l’ancien garage Lintermans. Seuls trois appartements n’ont pas encore trouvé preneurs.

