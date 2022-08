Tournai : les Inattendues étoffent la voilure

«E.T. participe maison»

Sans doute les festivaliers ont-ils remarqué la place accordée aux autrices, philosophes et meneuses de jeu au cours des trois journées. Le thème "Tout est maison" n’y est pas étranger et si les musiciennes et chanteuses ont toujours été bienvenues aux Inattendues, la présence d’écrivaines et de penseuses se souligne aujourd’hui en couleurs. Inventoriée comme peuvent l’être toutes les pièces de la maison, la thématique s’est dessinée du nid à l’immeuble, de l’intime au planétaire. Journalistes, musicologues, chercheuses et mathématiciens ont fait étape à Tournai pour exposer, le temps d’une rencontre, les sources et recherches qui les mobilisent. La scénographie évoquait la voilure: transparence et géométrie, envol et intimité."C’est un symbole très fort de ces journées,confie Frédéric Mariage, programmateur musical et coordinateur des Inattendues.La physionomie de la place de l’Evêché, réaliséepar les architectes Fani Bihr et Hadrien De Riemacker, est parfaitement adaptée au thème de l’événement, à nos espérances."

Les Rencontres 2022 répondent-elles, dans leur ensemble, aux attentes du public? Pour certains,"chacun puise dans le vaste programme ce qui rejoindra ses intérêts ou le surprendra",indique une bénévole au soir du deuxième jour. D’autres regrettent"que le côté participatif ait du plomb dans l’aile".Frédéric Mariage espère"faire entrer dans la structure des Inattendues des partenaires comme Silex ou Masure 14, qui intègrent des jeunes et travaillent avec de nouveaux artistes.Cela s’est déjà fait et c’est mon souhait."Le dialogue entre le paysagiste Gilles Clément et l’architecte Jean-Philippe Vassal, en compagnie de l’accordéoniste ukrainien Bogdan Nesterenko et du journaliste Pascal Claude, se révéla un grand moment accessible à tous,"une fenêtre pour chaque visage".L’attention au patrimoine local et à l’habitat de toutes les contrées demeura au centre des préoccupations, de l’incendie de Notre-Dame de Paris à l’igloo menacé.

Le Cantique des Cantiques de dimanche soir a fait renaître le ravissement en la cathédrale, dans un concert rappelant les liens entre Orient et Occident. Oud et clarinette, images et poésie, puissance d’un moment entre pierre et ciel: cet hommage à Mahmoud Darwich, inspiré par les musiques d’Alain Bashung, fut un cadeau de retrouvailles.