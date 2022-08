Tournai: une Rencontre Inattendue avec les dessinateurs Kroll et Plantu

Présenté au conservatoire de musique et sonorisé par le saxophoniste et clarinettiste Stéphane Letot, le spectacle Dessine toiT a frappé à la porte de nos différences. Grande ou petite, la maison est un marqueur social, économique et culturel.

Dans le vocabulaire

Pascal Chabot s’adresse à Kroll:"En regardant parmi vos plus de 18000 œuvres, on peut être frappé par le fait que les maisons servent à quelque chose".

L’intéressé, architecte de formation, répond:"C’est vrai que ce cocon fait partie du vocabulaire de la presse. Pour l’expliquer, j’ai pensé à ce dessin que j’avais réalisé en direct à la télévision. Il raconte l’histoire des trois petits cochons. L’un a une maison pavillonnaire, l’autre un appartement et le troisième n’a rien. L’habitat est souvent un marqueur social, mais aussi culturel".

«On regarde la maison qui brûle»

Daniel Couvreur évoque le thème de l’écologie."Il ne va pas falloir de long discours avec l’été que nous sommes en train de vivre. On entend tout de suite résonner la déclaration de Jacques Chirac il y a une vingtaine d’années ''On regarde la maison qui brûle''. A quoi doit ressembler notre cocon familial pour qu’il puisse supporter l’évolution démographique?".

Plantu prend notamment l’exemple de Notre-Dame:"J’essaye de la faire revivre dans mes dessins. C’est un des symboles parisiens. Les incendies des heures actuelles sont peut-être en train de nous préfigurer de l’avenir d’une autre Notre-Dame, c’est-à-dire, celle qui brûle quand on voit le nombre d’hectares qui disparaît avec sa végétation".

Une fenêtre virtuelle

Le confinement a eu une place plus qu’illustrée dans la presse. Kroll soulève un paradoxe:"Le confinement a montré deux dimensions de la maison: à la fois, elle était plus petite qu’on ne le croyait, quand on y est enfermé. Mais aussi plus grande, en référence à toutes les activités non-pratiquées auparavant. Le paradoxe, c’est qu’on était plus que jamais enfermé chez nous, et on a vu comment c’était chez les autres. Cause: le télétravail. On a vu le chat du comptable, la femme du directeur commercial qui crie: ‘‘A table’’, …".

Pascal Chabot:"C’est quoi la maison Belgique?". Le caricaturiste belge:"On est en perpétuelle collocation. On négocie tout le temps. On voit en permanence ce qui s’y passe, mais on discute tout le temps de comment l’habiter".

Le débat s’est élargi au toit, avec le fait d’en être privé à cause des guerres. Le cartooniste français a mis en avant plusieurs dessins sur l’Ukraine. Puis Daniel Couvreur a terminé par annoncer la dernière thématique: la maison du bonheur. Kroll a esquissé en direct une grotte, ce qui a fait rire les spectateurs.