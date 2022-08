Les tribunaux tournaisiens, les bons élèves de la numérisation

Un coup d’accélérateur

"Durant les mois de juillet, août et septembre, nous avons pu compter sur le renfort de deux étudiants pour poursuivre la numérisation de nos dossiers judiciaires,explique Valérie Viseur, greffier de division.Par cette initiative du ministre de la Justice d’octroyer davantage de moyens humains, mais aussi un budget supplémentaire pour l’achat de scanners plus performants, nous avons pu donner un coup d’accélérateur à un travail entrepris depuis déjà plusieurs années."

Car la démarche de la numérisation des dossiers pénaux et civils au sein des tribunaux de la division de Tournai est déjà enclenchée depuis un bon moment. "On ne peut pas dire que l’on est précurseur en la matière, mais en tout cas, nous sommes dans les temps, et sans doute en avance sur d’autres,se satisfait Renaud Moulard, président du tribunal de première instance du Hainaut – division de Tournai.Depuis quelques années, tout dossier qui est placé à l’instruction ou déposé au greffe dans l’attente d’une fixation à l’audience est directement scanné et nous scannons également certains dossiers plus anciens liés notamment aux faits de mœurs, de violences intrafamiliales et de meurtres. Aujourd’hui, nous poursuivons cette démarche en scannant également tous les dossiers dits “vivants” du tribunal correctionnel relatifs à d’autres préventions, mais aussi ceux des tribunaux civil, de la famille ou de la jeunesse."

Des milliers de dossiers chaque année

En 2021, la division de Tournai a traité 1422 dossiers au tribunal correctionnel, 1538 au tribunal civil et 2196 au tribunal de la famille."Par rapport à 2019, le nombre de dossiers correctionnels a augmenté de 50%, fait remarquer le président du tribunal.Cela s’explique par le fait que notre zone d’action s’est agrandie en reprenant Chièvres, Brugelette, Enghien et Silly, mais aussi grâce au fait que nous avons pu augmenter le nombre d’audiences et de dossiers traités lors de chaque séance."

C’est dire le nombre de dossiers que les membres du greffe doivent préparer, que les magistrats doivent lire ou que les avocats, prévenus ou parties civiles doivent consulter."C’est clair que la numérisation des dossiers prend du temps à notre personnel des greffes; chaque jour, une personne est dédiée à cette tâche quelque peu rébarbative et à ce travail fastidieux, relève Valérie Viseur.Mais finalement on se rend compte que c’est pour un mieux… notamment pour nos greffiers qui peuvent plus facilement opter pour du télétravail tout en préparant leurs dossiers ou en rédigeant les jugements depuis chez eux grâce à un accès direct aux pièces du dossier. Mais attention… Aujourd’hui, nous parvenons à tenir la cadence parce que nous bénéficions de personnel supplémentaire pour cette tâche… mais qui est engagé en contrat à durée déterminé! Si le ministre ne poursuit pas dans cette voie, en nous octroyant les moyens humains et matériels, ce sera bien plus compliqué de pouvoir scanner tous les dossiers!"

À partir de début juillet, la consultation des dossiers s’est encore davantage simplifiée, pour les avocats, les prévenus et les parties civiles."Auparavant, les avocats pouvaient déjà consulter les dossiers sur ordinateur, mais uniquement au sein d’un greffe,ajoute Valérie Viseur.Désormais, avec la nouvelle plateforme, ils pourront consulter les dossiers depuis leur cabinet… mais sans pouvoir en imprimer les pièces. Les personnes liées à la cause pourront également avoir accès au dossier numérique, après en avoir sollicité un accès sécurisé auprès du greffe."

Pas encore la fin du papier…

La numérisation des dossiers ne remplace pas pour le moment l’archivage; une copie papier de chaque dossier doit être conservée au tribunal durant un certain délai. Néanmoins au vu de l’évolution numérique de la Justice, on peut se demander s’il faudra encore prévoir des salles d’archives au sein du futur palais de justice de Tournai…"La réflexion est sur la table, reconnaît le président du tribunal. Mais pour le moment, la législation est telle que le dossier papier reste le document original et légal; c’est sur celui-là que l’on peut s’appuyer pour motiver un jugement. Et puis, pour certains dossiers d’ampleur, avec de nombreux cartons, cela reste plus facile d’étudier le dossier en version papier et de passer d’un rapport ou d’une audition à l’autre. Sans oublier que les dossiers papiers restent toujours bien utiles lorsque l’informatique fait des siennes…"