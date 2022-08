Vaulx : le village retrouvera des airs de cité médiévale

Pour la seconde fois, le site du château de la Buissonnière sera occupé par le campement historique où les visiteurs pourront découvrir les différents savoir-faire et manières de vivre de plus de 80 médiévistes allant du Xeau XVe siècle.

Soirée musicale et marche dominicale

Le feu d’artifice du samedi soir ne pourra malheureusement pas avoir lieu à cause de la sécheresse. Néanmoins, la journée se clôturera en musique avec le concert, à 21h45, de la Scurra Band qui sera accompagné d’un show de jonglerie d’un artiste local.

Dimanche, dès 8h30 et pendant toute la journée, les visiteurs pourront prendre le départ pour une marche à travers le village de Vaulx avec des passages du côté de Warchin et d’Allain sur un parcours de 5 ou 10 km, au choix. L’inscription est d’un euro par marcheur et sera reversée à la Fondation Damien.

Les incontournables visites du château auront bien lieu samedi et dimanche, toutes les deux heures, comme chaque année. " Nous avons à cœur de mettre en valeur le site du château médiéval. Un programme sur 10 ans a d’ailleurs été défini pour entreprendre son développement. Des chantiers participatifs pour la conservation du château sont notamment prévus", annonce le président de l’ASBL.

Retrouvez l’intégralité du programme du week-end sur https ://chateaudevaulx.be/affiches/programme.jpg