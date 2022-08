Un petit air de carnaval avec la confrérie Albator à Ere

Folklorique, la Coupe de monde de pétanque du samedi apporta son lot de bonne humeur. 32 triplettes y ont pris part, le meilleur déguisement ayant été attribué à la formation d’Égypte.

Côté sportif, les représentants de la Norvège se sont imposés devant leurs collègues espagnols, allemands et Colombiens!

72 cyclistes

Après la course à pied, la boule de pétanque, c’est le vélo qui était à l’honneur durant la troisième journée de fête avec les 2heures cyclistes pour tous coureurs. Ils étaient 72 au départ avec notamment Alana Castrique qui profita de l’occasion pour faire de ce rendez-vous un bon entraînement après ses déboires physiques subis lors du dernier Tour féminin. Tout semble bien se passer pour Alana qui n’est devancée que par Nicolas Moncomble ancien pro de Lille-Roubaix Métropole (1er) et Romuald Marthe (2e). Suivent dans le top 10: Christophe Noppe, Christophe Desmet, Jason Carle, Ludovic Anton, Baptiste Kestelyn, Sébastien Sottiaux (vainqueur 2021) et Pierre Pinno. La première dame est Coleen Tison (18e), le plus âgé, Jean-Luc Sourdeau (48e) et les plus jeunes Noa Crowin et Noam Ydir (51 et 52e).