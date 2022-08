Un nouvel escape game à Tournai pour une immersion au cœur d’un manoir

De l’immersion dès l’entrée

"C’est totalement ce que je recherchais,sourit Maïté Hannaert, la maîtresse des lieux. D’ordinaire, dans les salles d’escape game, on est d’abord accueilli dans un hall d’entrée, à un comptoir, de manière assez classique, sans être immergé dans l’ambiance qui les attend par la suite… comme un acte manqué alors que c’est dommage de ne pas aller jusqu’au bout de l’idée! Personnellement, en réfléchissant et en concrétisant ce projet, j’ai voulu apporter quelque chose de neuf, en plongeant directement les joueurs dans l’atmosphère du manoir, dès l’entrée, où ils auront d’ailleurs déjà une énigme à résoudre avant de se lancer dans l’aventure."

C’est en costumes de circonstance que la comtesse Cantarella et son employé de maison (Antoine Vivier) accueillent les intrépides voyageurs de l’occulte, avant de les inviter à se laisser enfermer dans le manoir et cabinet de curiosités imaginés par la Pecquoise Maïté Hannaert."Je suis une passionnée de jeux en tous genres: jeux de société, jeux de plateau, jeux de rôles, mais aussi escape games. J’avais envie de pouvoir imaginer et donner vie à un espace game comme j’aimerais le vivre… en totale immersion dans un univers quelque peu mystérieux et horrifique. Ce projet, je voulais le mener près de chez moi, et l’opportunité s’est offerte à Tournai, où il n’existe pas d’expériences similaires."

De l’horrifique, mais pas trop…

Une autre salle d’escape game avait ouvert ses portes dans la cité des Cinq Clochers, en 2017, mais n’a pas rouvert ses portes après le Covid. "C’est un peu regrettable parce que nous avions deux approches différentes de l’escape game. Eux, davantage dans l’aventure et le jeu d’énigme via des codes à déchiffrer. Nous, plus dans l’esprit immersif, avec une large diversité de logiques (enquête, réflexion, manipulation, fouille…). Nous sommes aussi dans cette ambiance un peu plus horrifique, non pas à l’instar d’un film d’horreur, mais on cible davantage le côté inquiétant, obscur et mystérieux."

Le Motel et la Boutique de Poupées

Maïté Hannaert a pu compter sur le travail de l’une de ses amies, décoratrice au théâtre royal de la Monnaie, pour transformer le commerce de la rue de Pont en un manoir d’époque plus vrai que nature et en un véritable cabinet de curiosités grâce à de magnifiques décors et à de nombreux objets chinés.

Les joueurs disposent de 60 minutes pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets que referment ces murs sous peine d’en devenir prisonniers."Nous disposons de deux salles: le Motel et la Boutique de Poupées qui peuvent se vivre de manière distincte mais qui ont aussi des connexions entre elles pour prolonger le plaisir", ajoute Maïté Hannaert. Le manoir a en effet été construit au sein d’un motel abandonné à l’histoire troublante…"Tant les visiteurs que le personnel ont soudainement disparu, laissant le lieu figé dans le temps, relate la comtesse Cantarella.Les rumeurs ont attiré bon nombre de curieux et d’amoureux du surnaturel, ces derniers tentant de passer les portes des chambres… sans succès. Une journaliste nous a rendu visite récemment et il semblerait qu’elle ait réussi, mais nous ne l’avons plus revu depuis… Le motel laissera-t-il entrer les joueurs afin qu’ils découvrent ce qu’il s’y passe réellement?" La Boutique des Poupées a quant à elle été ouverte par un père adorant sa fille."Mais la petite y trouva la mort quelque temps après l’ouverture et l’homme, dévasté, l’embauma afin de la garder auprès de lui. La folie s’emparant peu à peu de son âme, il continua à travailler, malgré tout et lui fabriqua des poupées, jour après jour, leur donna des noms, leur parla, leur offrit une âme… Mais, après plusieurs semaines sans nouvelles, celui qui pleurait toujours la mort de sa fille fut retrouvé dans son magasin… sans vie!"

S’adapter pour une expérience agréable

Les aventures peuvent être vécues entre deux et six personnes, et à partir de 14 ans."Nous avons fixé une limite d’âge par rapport au niveau des énigmes pour éviter que les trop jeunes joueurs ne s’ennuient et ne prennent pas de plaisir,ajoute Maïté Hannaert.Comme nous avons toujours un œil sur les joueurs, nous avons la possibilité d’adapter un peu les énigmes en fonction de leur niveau, s’ils sont aguerris ou plutôt novices, afin qu’ils puissent vivre une expérience la plus agréable possible, sans frustration, et bien sûr avoir une chance de s’en sortir…"

www.le-manoir-tournai.com/