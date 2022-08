Tournai : la ville pèse 43 % de la population, les villages 57 %

Des chiffres à nuancer mais des tendances claires

Au premier juin 2022, il y avait 69528 Tournaisiens en tout, selon le SPF Intérieur. Au premier janvier, le chiffre n’était que de 68359, ce qui ne signifie pas que la population a soudainement augmenté en cinq mois: c’est juste que d’un côté on intègre le registre d’attente, et de l’autre, pas. À noter que sur le site de la Ville, le chiffre mentionné pour 2021 est de 68284 (dont seulement 29406 pour Tournai-ville). On ne pourra pas dire pas que les autorités cherchent à masquer le déficit démographique: elles doivent avoir pris le pire chiffre disponible puisque nous en avions repéré un autre (68638) dans la masse des statistiques accessibles pour 2021.

Tournai-ville: à peine 30000 habitants

Quoi qu’il en soit, ce 22 août, le chiffre global de la population tournaisienne était de 69412 personnes (soit une différence négative de 0,97% par rapport à la situation d’avant-fusion), dont 30490 personnes établies en ville et 38922 dans les 29 villages. Le plus gros, et de loin, reste Kain (6877) suivi de Templeuve (3643) et Gaurain-Ramecroix (3547). Les plus petits sont Thimougies (261), Quartes (248) et Hertain (220).

Vezon au top

En replongeant dans la carte que tout Tournaisien (… d’un certain âge) avait reçue en 1976, en vue de se familiariser avec sa nouvelle grande commune, on observe que dans les villages aussi les chiffres de population ont bien varié.

Ainsi quels sont les villages qui ont le plus attiré d’habitants au cours de quasi un demi-siècle? Vezon (+34,49%), Havinnes (28,75), Warchin (25,39). Quels sont ceux qui en ont perdu le plus? Ramegnies-Chin (-32,35%), Vaulx (-21,54%) et Saint-Maur (– 20 %). La ville elle-même est à -7,3%.

Enfin, compte non tenu du registre d’attente, à Tournai ("grand Tournai" s’entend) il y a près de 51% de femmes pour un bon 49% d’hommes. Quant à la pyramide des âges: la tranche d’âge la plus représentée chez les hommes est celle de 50-55 ans, chez les femmes, ce sont celles de 55-60 et 60-65 ans…