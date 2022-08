Pour danser «corps et âme», un nouvel espace dédié à la danse et au développement personnel à Tournai

De la danse (néo)classique et contemporaine

Avec encore et toujours cette envie de transmettre, à travers la danse, leurs valeurs au public et à leurs élèves, elles viennent de créer leur structure: "Le Centre chorégraphique – En Corps", un espace dédié à la danse, à la création et au développement personnel.

"Pour cette première année, nous nous spécialisons dans les danses classique, néoclassique et contemporaine en proposant des cours techniques et ateliers chorégraphiques pour les enfants à partir de 3 ans, les ados et également aux adultes, précisent les passionnées de danse.Mais, par la suite, nous avons la volonté de développer la diversité des cours, avec notamment deux professeures qui nous ont déjà rejointes: Laura Dupret et Carole Haikal."Les cours débuteront à partir du 2 septembre, les vendredis et samedis."Ils se tiendront, dans un premier temps, au hall des Sports de Tournai. Nous aimerions par la suite pouvoir disposer de nos propres locaux. Quant aux ateliers, nous les organisons dans notre salle Corps Et Âme, au quai Tailles-Pierres."

Méthodes psychocorporelles et développement personnel

Parce qu’outre la danse, Stefania Brogno et Florelle Delattre proposent également d’autres méthodes psychocorporelles pour découvrir le mouvement et la corporalité dans toutes leurs dimensions mais aussi pour prendre soin de son corps et de son âme.

"Le corps est le premier outil utilisé par le danseur pour s’exprimer, et ce dernier se doit de le connaître pour l’utiliser à bon escient. Pour vivre la danse, et la partager au public, le danseur se doit de danser “corps et âme”, en vibrant sa passion de tout son être.En effet, le danseur qui habite réellement son corps dévoile son âme et pour raconter une histoire, le corps doit vibrer d’émotions. Tout cela passe par l’estime de soi, le dépassement de soi, la prise de conscience de soi et de son corps…"

Actives dans le domaine du développement personnel, les deux Tournaisiennnes (l’une d’origine, mais vivant à Gembroux, et l’autre d’adoption), dispenseront des ateliers, stages ou séances individuelles pour accompagner les personnes désireuses d’ouvrir leur conscience et de (re)trouver un équilibre grâce au corps.

"Notamment via un cours de danse intuitive qui invite les participantes à rencontrer leur intériorité à travers leur propre danse, à danser à l’écoute de leur corps, de leur souffle, de leur être profond tout en laissant leur intuition guider le mouvement."

D’autres cours et ateliers ponctuels basés sur la prise de conscience de son propre corps et de la dynamique des mouvements, accessibles à tous, sans aucun prérequis. viendront s’intégrer au programme au cours de l’année: sophrologie, méditation dansée, yoga, danses du monde, danse thérapeutique, etc."Le mouvement, la danse, la corporalité sont de précieux moyens pour enrichir son cheminement personnelet nous sommes là pour aider les personnes à l’entreprendreet à le réussir", concluent les deux danseuses.

Sur Facebook: En corps – centre chorégraphique/0496 18 93 76