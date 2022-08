Kain-Blandain : un premier festival baby & kids friendly très encourageant !

Et si la séance de cinéma en plein air a dû trouver refuge dans la salle du club de l’amitié de Blandain suite à la pluie ce fut bien là la seule (petite) ombre du week-end. « Notre message est bien passé tant auprès des enfants que de leurs parents ainsi que de personnes plus âgées comme Marguerite, 86 ans, pensionnaire du home voisin qui nous a applaudis. Beaucoup de liens d ‘amitié se sont ainsi créés et on peut dire que notre mission est accomplie».

Bien évidemment, comme toute organisation, certaines modalités seront à revoir. «Une d’elles a déjà été modifiée en cours de week-end avec le maintien de l’entrée gratuite (initialement prévue à 10 € la journée de samedi). Nous devrons peut-être aussi revoir les heures d’ouverture les matinées ayant été peu fréquentées.»

Thèmes différents

Si le bilan financier jouera un rôle important – les activités ont un certain coût comme les groupes musicaux, les personnages Pat’Patrouille qui remportèrent un grand succès ou encore le manège enfantin – l’équipe est motivée pour poursuivre l’aventure. " Une idée serait de rééditer ce type de festival plusieurs fois l’an et sur des thèmes différents comme dans le cadre de Noël par exemple tout en favorisant chaque fois la vie locale ».