Une saison pour habiter la Maison de la culture

Revoir un public très large

L’attente de la part des spectateurs est soulignée par les deux responsables."Ne serait-ce que retrouver des habitudes culturelles ou faire des découvertes, parce qu’il y a toute une génération d’enfants, dont les nôtres, qui n’ont jamais connu la maison. Pour certains, elle est assimilée au foyer Saint-Brice ou à la Halle-aux-Draps", indique Anaëlle Kins."Cette année est vraiment un test, parce que la saison dernière, il y avait encore des restrictions. Ici, on revient à un fonctionnement normal… Enfin, pour nous, ce n’est pas totalement normal, puisque cela représente une double période intermédiaire avec l’achèvement des travaux et l’après-Covid. On compte très fort sur le fait de revoir un public très large". Émeline Penay ajoute:"C’est ce que nous permet notamment le nouveau contrat programme de 2021. On cherche à se décentraliser et aller vers les villageois".

Se donner le temps d’une certaine stabilité

On l’a compris, c’est une année charnière et les deux femmes ne s’en cachent pas:"Il y a cette pression de ne pas décevoir. Cela fait un peu peur aussi, parce que ce sont de gros défis". L’offre sera à nouveau équilibrée avec les deux salles tournant à plein régime, le retour des services clubs, des écoles de danse…

"Je ne pense pas que cela prendra plus de temps que prévu. On s’est fixé août 2023 et a priori, les travaux seraient terminés avant, mais on ne se précipite pas vers un retour direct. On réfléchit à la manière de réaménager les locaux en fonction aussi de la bibliothèque et de ce qui nous sera dit". Anaëlle Kins:"Le projet est enthousiasmant. Il demande à prendre du sens et non de la forme. Les années précédentes, il y avait cette envie de grandir, mais je pense que des choses se passent également dans les petits instants. Ne pas faire de grand feu d’artifice permanent, mais envoyer de petites étincelles".

Pour la trentaine de collaborateurs, le manque est de ne plus être aussi proche des artistes et de toutes les cellules qui font vivre l’espace culturel."Nos bureaux sont délocalisés. C’est un système logistique assez énergivore depuis six ans. Il va falloir qu’on réapprenne à travailler en équipe au même endroit. On a envie d’être dans une volonté plus collaborative".

Une proposition, une question? +32 (0)69 25 30 80 info@culturetournai.com