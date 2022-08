Un spectacle de magie nouvelle à vivre dans un camion théâtre

Magicien mondialement connu, Yann Frisch revient à Tournai avec son camion théâtre qu’il installera au pied de la cathédrale de Tournai pour son nouveau spectacle Personne. Dans ce petit théâtre fermé, mobile, de 80 places, il retrouve le jeu burlesque à travers le.s masque.s, pour percer le mystère de l’incarnation et de la présence alors que plane le fantôme de l’illusion qui va chahuter les limites de notre identité jusqu’au vertige. Personne est peuplé de personnages inventés à force de masques et de costumes. Personne cherche à habiller l’invisible, et comme toujours chez Yann Frisch, l’illusion nous rallie invariablement à notre plus secrète humanité.