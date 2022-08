Un safari urbain pour 50 spectateur.rice.s casqué.e.s

En une expérience urbaine insolite, le spectacle participatif et déambulatoire The Visit déploie l’imaginaire en plein air. Au fil d’un safari urbain, le duo Marta et Betty invitent les spectateur.rice.s casqué.e.s à observer les autochtones des débuts des années 2000 en pleine métropole. Tout en humour (NDLR : « le spectacle qui m’a incontestablement fait le plus rire », assure Constance Paris), cette expérience urbaine insolite confronte les spectateurs aux dérives, paradoxes et absurdités de leur société et de notre époque, notamment les rapports de domination et notre rapport à la nature.