ini d’être sur la touche cette saison, la musique retrouve une place à côté de la mise en scène."Depuis six ans et donc, le début des travaux, c’est vrai qu’il manquait des espaces pour cette forme d’art. En plus, les salles doivent généralement respecter des codes de théâtre, c’est-à-dire interdiction de boire ou de manger. Maintenant, c’est parti! On peut lancer des concerts sous toutes les formes, notamment avec ce nouveau concept créé pour des moments de convivialité", explique Lynn Decobecq, programmatrice musicale.

Cette formule est une prémisse avant la vraie réouverture de la maison. "Mais si ça plaît, les dates seront plus nombreuses l’an prochain.".

Quatre soirées avec des concerts éclectiques

Les styles sont variés, de la chanson française, en passant par la pop, le jazz, ou encore une jam-session ouverte à tous les musiciens tant professionnels qu’amateurs.

"De petits concerts avaient déjà été organisés, mais jamais dans cette optique d’en faire un rendez-vous particulier. On veut que le public ait l’envie, après le boulot, d’y faire un tour. Le hall fait pour l’instant de béton sera aménagé pour apporter une ambiance différente. Il y aura un bar sympa et une petite restauration", indique Lynn Decobecq. L’attente de la programmatrice est surtout de pouvoir soutenir et retravailler avec les chanteurs et musiciens de la région."C’est le cas ici. Ce sont des concerts plus intimistes avec des artistes découverts en pleine ascension. On les a dénichés dans des festivals ou les agents nous ont contactés."

Démarrage en fin d’année

Le bar part en live officiellement le 2 décembre dès 20h avec deux premiers concerts purement consacrés à la chanson française.

Après "Hier la plage", Aurel a pu s’inscrire dans un univers aux couleurs électro-pop. Signé par le label parisien Alter K, Aurelio Mattern, de son vrai nom, séduit par sa subtilité et sa sincérité. On retrouvera également le duo fraternel Terrenoire qu’on n’arrête plus!"Quelques jours après la signature du contrat avec eux, Théo et Raphaël Herreira ont été récompensés par les Victoires de la musique dans la catégorie révélation masculine.". Ces deux opposés, comme ils se décrivent, proposeront un habile mélange de chanson française et de production électronique.

Un abonnement de 32 euros permet d’assister à la totalité des propositions musicales.

"L’idée est aussi de récolter l’avis des participants ainsi que leurs préférences. À cet effet, plusieurs boîtes seront mises à disposition."

Quatre soirées du 02/12 au 10/03/2023 à partir de 20hJam-session pour tous le 10/03 à 21h30 Abonnement complet à 32 euros.