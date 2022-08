En attendant le grand soir, le spectacle des retrouvailles entre la grande salle et le public

À quoi s’attendre? À un spectacle de cirque à voir et à danser!

Entre tango, rock, valses, rondeaux et jazz, la frontière entre la danse et le cirque se brouille et s’efface.En attendant le grand soir, c’est une ode à la danse, à vivre à même le plateau de la grande salle. La configuration du lieu est inédite car le public est assis autour de ce plateau. Au centre, un clown-DJ, six acrobates et deux danseurs jouent et tournent à en défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques. Une véritable introduction à la fête où peu à peu, sans s’en rendre compte, les spectateurs se mêlent aux artistes, entraînés dans le doux vertige de la danse. Quoi de plus judicieux pour le spectacle d’ouverture, que de faire monter le public sur une scène qui entame cette année sa deuxième vie?

Des spectacles, mais aussi des invitations

Parmi les autres rendez-vous de cette saison culturelle, citons aussiPortraits sans paysage, programmé le jeudi 20 octobre à 20 heures. La représentation questionne les spectateurs sur l’accueil des personnes en exil et sur la politique d’enfermement de ces déracinés. Révélateur d’une société que la question migratoire crispe et divise plus qu’elle ne fédère?

Ce spectacle représente aussi l’occasion d’évoquer les invitations mises en place par la Maison de la culture. En parallèle à certaines pièces, l’institution tournaisienne propose des moments de rencontre et d’échange pour étoffer la vision du spectateur. PourPortraits sans paysage, ce sera le cas le vendredi 21 octobre par un repas solidaire en soutien aux réfugiés (à 18h30) et par la projection du filmLa Traverséede Florence Miailhe, le samedi 22 octobre en Art et essai à Imagix. Les invitations prennent aussi la forme d’ateliers, de conférences/débats, ou même d’une balade dans le centre-ville de Tournai.

Le jeudi 2 et le vendredi 3 février 2023, l’agenda culturel propose aussiSylvia, une pièce de Fabrice Murgia avec la compagnie bruxelloise Artara et An Pierlé Quartet. La pièce revient sur la destinée de Sylvia Path, une poétesse américaine de l’après-guerre et une des figures de proue d’un féminisme plus poétique qu’engagé. Le public de la première des deux dates est même invité à échanger avec l’équipe artistique après le spectacle.