Des marionnettes à la musique classique

Chaque édition du festival Découvertes Images et Marionnettes offre à s’émerveiller devant la richesse des formes de la marionnette contemporaine. Vous aurez d’ailleurs d’autres occasions de savourer tout le talent des pantins (mais surtout celui des marionnettistes) lors de plusieurs dates, deCarnet de bal (le mardi 27 septembre) àBruce Marie (vendredi 30 septembre) en passant parL Louise, qui promet un voyage au cœur d’un univers où se frôlent marionnettes, manipulation, danse/mouvements et arts numériques. Les deux représentations auront lieu à la Maison de la marionnette le mardi 27 septembre à 20 heures et le mercredi 28 septembre à 19 heures.

Autre rendez-vous privilégié de la saison, le Festival musical du Hainaut et ses quatre concerts de musique classique en trois jours. Le point d’orgue? La prestation de l’Orchestre Philharmonique de Liège le samedi 15 octobre à 20 heures. Les virtuoses (dont le pianiste Stephen Hough et le chef d’orchestre Lionel Bringuier) se plongent dans les œuvres de Brahms et de Stravinsky pour le plaisir des yeux et des oreilles…