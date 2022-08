près quatre années d’absence, et deux éditions annulées, la Piste aux Espoirs, le festival international d’artistes de cirque, revient du 4 au 9 avril 2023."Avec ses incontournables, et sa quinzaine de spectacles qui mettent à l’honneur la multidisciplinarité des arts circassiens, et pour tous les publics, en rue, en salle ou sous chapiteau", se réjouit Constance Paris, responsable programmation de la Piste aux Espoirs. Petits et grands vibreront au rythme de la magie, de la jonglerie, du clown, de la voltige, de l’acrobatie et autres arts de rue. "À côté des spectacles, il y aura quelques moments forts à ne pas rater, notamment le grand spectacle familial sous chapiteau (“Foutoir Céleste” par la Cie Cirque Exalté – acrobatie et voltige), le grand bal avec Yann Friche (magie) ou encore une chasse aux œufs le lundi de Pâques, sans oublier les soirées festives et spectacles de rue… La Piste aux Espoirs, c’est vraiment l’événement festif et à vivre en famille, le tout dans une belle scénographique proposée par des Tournaisiens: Belinda Macri, Florian Debal, Tom Lombardo et Fred Degand!"

Un tremplin pour les artistes

La Piste aux Espoirs représente un fameux tremplin pour les artistes circassiens et les compagnies."À chaque édition, nous organisons une journée réservée aux professionnels des secteurs des arts de la scène, ajoute Constance Paris. L’année dernière, malgré l’annulation du festival, nous avions tenu à maintenir ce moment de rencontres pour les artistes. Nous avions accueilli près d’une centaine de programmateurs, de responsables de salles culturelles ou de festivals de cirque de Belgique, France, Allemagne, Autriche, Pologne, Pays-Bas, Italie, etc. À cette occasion, les artistes peuvent présenter leur spectacle, et ainsi espérer être programmés les saisons suivantes, comme le Tournaisien Guy Waerenburgh qui a eu l’honneur de jouer son spectacle Der Lauf

lors du festival Circa, le plus important en matière d’arts du cirque qui se tient à Auch, en Bourgogne (France) après avoir rencontré sa directrice à la Piste aux Espoirs. Sans notre événement, en pleine crise sanitaire, des spectacles n’auraient sans doute jamais été vus et appréciés à leur juste valeur par le public…"

Le festival international se révèle aussi parfois l’aboutissement de tout un processus de création."Depuis 2018, la Maison de la culture est reconnue comme centre scénique et accompagne des compagnies et artistes dans la création, relève Stéphanie Delft, coordinatrice du centre scénique et des productions "maison". Certains projets retenus par la maison de création s’intègrent dans les disciplines circassiennes, et nous trouvons intéressant de profiter de la Piste aux Espoirs pour leur donner l’opportunité de lancer leur spectacle à ce moment-là afin d’en assurer la visibilité et la diffusion."

Cette année, au cœur de la programmation de la Piste aux Espoirs, deux spectacles auront mûri entre les murs et grâce au soutien financier de la maison de création. "Nous accueillerons en résidence la compagnie Scratch pour sa nouvelle créationDrache nationale annonce Stéphanie Delft.Autour de la question “comment positiver quand c’est la merde?”, le trio de jongleurs part à la quête de la petite lumière dans l’obscurité, du sourire sous la drache nationale, du beau dans le tout pourri."Autre coproduction à découvrir:What if…du collectif Curieux, un spectacle de magie nouvelle à l’esthétique cinématographique.

Le programme complet de la Piste aux Espoirs sera dévoilé en janvier prochain: www.lapisteauxespoirs.com