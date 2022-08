Les (rencontres) Inattendues: toutes nos maisons

Intérieur Monde

Ces temps forts d’ouverture sont à l’image de la programmation des trois journées: des heures actives de réflexion, d’écoute, d’émerveillement. Chaque page du grand livre est en effet une création, une première scène qui prend les allures d’une lecture, d’un spectacle, d’une recherche invitant le public à faire un pas dans la marche du monde.

Pour cette édition 2022, les responsables de l’événement ont choisi le thème "Tout est maison". D’une cathédrale à un nid provisoire, d’une cahute à un projet d’architecture, les lieux nous renvoient à une intériorité bienvenue. "Pendant trop longtemps, la pensée humaine a considéré les couches de maison dont nous nous enveloppons comme des entités secondaires, soumises de façon automatique à notre maîtrise,écrit Laurent de Sutter, commissaire des Inattendues.Nous réalisons à présent que ces entités prétendument secondaires sont en réalité tout. Sans nos maisons, sans nos habitations, nous ne sommes qu’un mince filet d’air emporté par le vent de l’histoire."

Parmi les choix effectués par l’équipe organisatrice, les trois soirées dans la cathédrale accueilleront un large public autour des penseurs, musiciens et auteurs qui ont inspiré créateurs et metteurs en scène. Un roman de Virginia Woolf, l’ensemble musical Tana Quartet, le philosophe Peter Sloterdij, le guitariste et chanteur Rodolphe Burger en hommage à Mahmoud Darwich… D’autres initiatives offrent l’accès aux recherches artistiques de jeunes plasticiens et futurs architectes, à un étonnant parcours balisé, à un petit-déjeuner philo, à une rencontre autour des dessinateurs Plantu et Pierre Kroll, à une émission radio en direct. Habiter un lieu, une histoire, un récital, un livre ou, tout simplement, la vie de la cité, c’est aussi s’inscrire dans une démarche en recherche d’humanité.

