Tournai: la grande foule pour le retour des Chiffonnades (photos)

Mises en veilleuse par la crise sanitaire durant plus de deux ans, les Chiffonnades ont effectué un retour en force ce dimanche à Tournai. On se doutait bien que les amateurs de fripes et autres promeneurs trépignaient d’impatience à l’idée de regoûter aux petits plaisirs de ce grand marché de textile de seconde main. Cela s’est vérifié avec un public qui a largement répondu présent, dès ce dimanche matin, sur la rive gauche de l’Escaut.