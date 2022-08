Si nos terres sont soumises à rude épreuve, le manque de précipitations a des incidences à de nombreux échelons.

Comment ne pas s’interroger, par exemple, sur l’état de santé de nos cours d’eau, à commencer par l’Escaut qui sillonne six communes de Wallonie picarde sur une distance de 35 km: Brunehaut, Antoing, Tournai, Pecq, Celles et un tout petit bout de Mont-de-l’Enclus.

Sans surprise, les niveaux observés sont assez bas avec des débits proches de zéro dans le fleuve et ses affluents, dont la Lys (Comines), mais c’est sans commune mesure avec les images saisissantes de la Loire (F.) que l’on pouvait traverser à pied par endroits. " Contrairement à d’autres années, les niveaux étaient déjà très faibles bien avant le mois de juillet, en raison d’un printemps extrêmement sec", souligne Franck Minette, le coordinateur du Contrat de rivière Escaut-Lys. Les averses éparses de ces derniers jours étaient très attendues mais il en faut bien plus pour recharger nos cours d’eau.

La circulation fluviale peu impactée

Le directeur des Voies hydrauliques de Tournai, Pierre Clément, en fait un constat amer: les périodes de stress hydriques se sont multipliées depuis 2018, exception faite de l’année dernière qui avait été assez pluvieuse. " La principale problématique concerne les débits, sachant que la navigation et les écluses permettent de maintenir une hauteur d’eau suffisante pour l’Escaut et la Lys", nous dit M. Clément.

Sur le terrain, les différents acteurs remarquent aussides déficits sans cesse plus importants et plus précoces au niveau de l’écoulement des eaux. " Des questions peuvent se poser par rapport à des aménagements comme ceux du canal Seine-Nord, dont la finalité est de développer la circulation des bateaux marchands à grand gabarit. Avec les effets du dérèglement climatique, on ne sera peut-être plus en mesure de les faire passer sur les fleuves. La Région wallonne a entamé une réflexion à ce sujet", explique Franck Minette.

Des écluses ouvertes moins souvent

Tant sur l’Escaut que sur la Lys, le trafic des péniches et embarcations de plaisance n’a pas subi de perturbations liées aux conditions climatiques. " Les services du SPW ont néanmoins pris une mesure de regroupement des bateaux aux écluses (sauf dans la partie basse de l’Escaut) afin de réduire les manœuvres et d’ainsi économiser l’eau. En outre, les dispositifs de franchissement piscicole(NDLR: les passes à poissons)ont été temporairement mis à l’arrêt aux écluses de Kain et d’Hérinnes", indique Pierre Clément, des Voies hydrauliques de Tournai.

Des canaux à sec

Malgré les températures caniculaires, l’été n’a pas viré à la tragédie pour les poissons vivant dans l’Escaut et la Lys. " La mortalité n’a pas augmenté, sauf dans les petits cours d’eau, affluents de l’Escaut, où les pertes sont importantes. Les niveaux des canaux de l’Espierres et d’Antoing sont à sec, ce qui rend les activités de pêche et de loisirs presque impossibles", précise M. Minette, le responsable du Contrat de rivière.

Le phénomène d’eutrophisation, qui entraîne la détérioration de la qualité de l’eau, est l’une des causes principales de la mortalité anormale des poissons. " Les périodes de sécheresseamènent une concentration de la pollution qui impacte directement la faune. La baisse des quantités d’eau combinée à des températures élevées favorisent la prolifération des algues. Les poissons peuvent alors manquer d’oxygène"

Pour ce qui est de la pêche, la Région a décrété une interdiction de cette activité jusqu’au 4 septembre sur certains sous-bassins de la Meuse, de la Sambre, de l’Ourthe…, mais l’Escaut et la Lys ne sont pas visés par ces restrictions.