Rues de la Madeleine et St Eleuthère (Tournai): des modérateurs de vitesse

L’échevin de la Mobilité, Jean-François Letuelle doit régulièrement écouter les doléances de riverains quant à une vitesse excessive des automobilistes dans leurs rues."Et nous les écoutons et nous essayons de réagir lorsque les faits sont objectivés via des rapports de police ou des constatations sur place,relève-t-il.Avec ma collègue Coralie Ladavid, nous avions ainsi rencontré l’année dernière des riverains de la rue de la Madeleine qui dénonçaient l’état de la voirie mais aussi la vitesse et la dangerosité des automobilistes. Malheureusement, les travaux de réfection de la rue ne pourront être entrepris durant cette législature au vu du budget conséquent annoncé de 3 millions d’euros.Par contre, nous allons déjà essayer de lutter contre la vitesse des véhicules et sécuriser les déplacements des modes actifs, en installant des dispositifs modérateurs de vitesse et des zones d’évitement striées à l’entrée de la rue de la Madeleine, en venant du rond-point de l’Europe."Les potelets pour matérialiser le rétrécissement des deux voies seront placés le 29 août prochain.