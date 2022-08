Changements de site pour Saint-Antoine

9h: tournoi de tennis

17h30: After chômage

19h: jogging pour la paix Samuel Lemoine (casque bleu) – 10 km – Inscription: 4 €

Samedi 20 août

8h30: marches de 6 - 10 - 12 km – PAF: 2 €

9h: tournoi de tennis

10h: coupe du monde folklorique de pétanque

(triplette, déguisement et couleurs du pays représenté)

Dimanche 21 août

8h30:: marches de 6 - 10 - 12 km

9h: tournoi de tennis

10h30: doublette mixte (pétanque) – PAF: 5 €

15h: Course du Sprint team Saint-Antoine – 2 heures cyclistes "Grand prix Claude Delrue" pour tous coureurs non licenciés – Circuit de 4,800 km – Nouveau site de départ et arrivée rue des carrières 7500 Tournai – Coupes, trophées et lots – Remise des prix à 18h30.

Infos pétanque: 0494/2224 2h cyclistes: 0472/295175