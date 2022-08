Les bambins et les enfants ont aussi droit à leur festival, ce week-end, à Blandain

"L’idée est venue au fil des discussions que je peux avoir avec les parents des enfants dont je m’occupe à la crèche, et notamment avec Magali,explique Mélanie Defru.Ils me parlent de ce qu’ils ont fait durant le week-end, et le fait qu’ils ont participé à l’un ou l’autre festival de la région. Mais, ils remarquent qu’il y a très peu d’activités et d’animations dédiées aux enfants, et aux bambins… lors de ces festivals, si ce n’est un château gonflable ou une pêche aux canards.Et c’est dommage parce que les plus jeunes n’ont pas la possibilité de profiter à fond de la fête! On s’est dit pourquoi ne pas organiser nous-même une journée familiale où les bambins et les enfants pourront pleinement s’amuser…"

Finalement la journée s’est transformée en un véritable festival sur tout un week-end, ces 19, 20 et 21 août, au domaine paroissial de Blandain (rue de l’église Saint-Eleuthère), et dans son grand jardin.

Vendredi, la soirée, à partir de 18h, est placée sous le signe du cinéma à vivre en famille."Nous avons sélectionné plusieurs dessins animés, en court-métrage, avec un aspect pédagogique et intelligent, notamment autour de la protection de la planète, de la manière de prendre soin de son animal, etc. Ce sera aussi une ambiance afterwork familial, avec la possibilité de déguster des tapas du monde."À la tombée de la nuit, petits et grands découvriront le film "Donne-moi des ailes", l’histoire d’un père et de son fils qui vont se rapprocher autour d’un projet fou: sauver une espèce en voie de disparition, à savoir les oies naines. PAF pour le vendredi: 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Des moments parents-enfants

Samedi, la journée sera ponctuée de nombreux spectacles et de diverses animations."À 9h, on proposera un petit-déjeuner campagnard et autres douceurs sucrées, ajoute Magali Cammarata, professionnelle dans le secteur de l’événementiel.À 10h, il y aura un spectacle de magie par Valou le clown. Nous voulions aussi susciter des moments parents-enfants avec notamment de la zumba (11h – 15h30), une initiation aux percussions et au djembé (11h30), de la danse orientale (17h30). L’après-midi, on accueillera Dany et son accordéon (14h), le groupe "Dans ton cuivre" (18h) ainsi que Mathilde pour un blind test (16h) ou encore Émilie qui interprétera des chansons de Disney (20h30)."D’autres activités seront proposées: carrousel, châteaux gonflables, jeux anciens, grimages, parcours sensoriels, espace snoezelen pour les bambins, etc. PAF pour le samedi: 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Des Pat’Patrouille au marché des artisans et à la brocante

Dimanche, place à un marché des artisans et à une brocante d’articles de puériculture, de vêtements et de jouets pour enfants de 8h à 17h."Les différentes activités du samedi resteront proposées le dimanche. À 15h et 17h, nous aurons la chance d’accueillir les Pat’Patrouille pour une séance photo. Le week-end se clôtura en fin de journée par un lâcher de ballons."Entrée gratuite le dimanche.

Sur Facebook: Family Festival Baby & Kids Friendly – 0485 72 45 50