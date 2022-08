Le Froyennois s’est également investi dans le secteur associatif, au sein des Amis de Tournai et ensuite comme secrétaire et président du Cercle des Collectionneurs de Froyennes. Amateur de beaux objets, il aimait partager sa passion et organiser les expositions et bourses pour ces moments de rencontre et de partage, à l’image de l’homme sociable et jovial qu’il était, tout en mettant du cœur dans ce qu’il entreprenait.

À sa famille et à ses proches, notre journal présente ses condoléances.