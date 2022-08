Fête de petits pains aux Fours à chaux de Chercq (Tournai)

Lidi-la-Boulange

Et voilà le trio en route vers les hameaux et quartiers de la région. Le matériel est vite installé: on construit des étagères, un étal, une pelle à enfourner. De grands carrés de lin, des réserves de bûches, des corbeilles… En chaîne, avec leurs six bras, les travailleurs inventent une mécanique humaine parfaite, au rythme des cuissons. La pâte s’étire, s’aère, lève et se laisse pétrir. Et les petits tas s’amoncellent, au gré des cabrioles et espiègleries de l’équipe. Quand la miche est prête, on l’emmaillote, on la berce, l’imaginaire vagabonde et s’enflamme. La tendresse s’invite à la cérémonie. Un parfum pâtissier circule de la caravane au public. Fumée blanche!

La Cie Orange Sanguine révèle ses talents conjugués: acrobates, jongleurs, mimes, les comédiens ont mis au point une joyeuse sarabande boulangère."Le four à bois, la caravane passe"est un spectacle délicieusement énergique et solaire. Le mouvement, les facéties rythmées, le suspens croisent le sel et la levure dans une succession de gags bien huilés. Et pourtant, le processus de fabrication du pain est parfaitement expliqué, en direct et en fête. Du pain sur les planches, à la baguette et au moulin, dans le pétrin de l’été!

"Le four à bois, la caravane passe", spectacle gratuit sur réservation, le dimanche 4 septembre à 11h, Chercq, Fours à chaux St-André. En collaboration avec la Maison de la culture et le Théâtre National (Événement Jours de Fête, du 2 au 4 septembre). Réservation en ligne: www.maisonculturetournai.com