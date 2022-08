Notre agenda Wapi: «Ça flippe à Tournai», le festival d’Obigies, les Sons intensifs à Lessines et bien d’autres activités ce week-end

1. Le festival d’Obigies (Pecq) s’apprête à vivre un week-end caniculaire

Le village d’Obigies vibrera au rythme de son festival dès ce vendredi, et jusqu’au lundi 15 août. Quatre jours de festivités pour tous les goûts: Descente de la Leffe, soirée DJ’s, concerts, activités familiales, etc.

©–

Une fois n’est pas coutume, c’est ce vendredi soir, à partir de 18h30, que se tiendra l’incontournable "Descente de la Leffe".

Samedi, les platines chaufferont au gré des sets proposés par les DJ’s, et cela jusqu’au bout de la nuit: Gaylord, CK, Timcee, Bearded&Bearded, Fred Baker, Nicky Sanchez et Daddy K." PAF: 12 €

Le dimanche, c’est un retour au cœur des années 80 et 90 qui s’annonce avec Stéphane Baert et le duo Sandra & Fab. PAF: 12 €

La journée de lundi débutera par une brocante dans les rues situées à proximité du site. Des animations cirque et des châteaux gonflables sont prévus pour les enfants. Après la messe sous chapiteau et le repas en musique, plusieurs concerts se tiendront dans l’après-midi et en soirée: NceKa (14h30), Melting Pop (18h) et Zenith (20h30). Entrée (à partir de 17h): 5 €.

Pass week-end: 22 €

À lire: Vidéo | Le festival d’Obigies (Pecq) s’apprête à vivre un week-end caniculaire

2. 66 bonnes raisons de flipper à Tournai

Ces 13, 14 et 15 août, des billes métalliques propulsées sur des plateaux de jeu vont retentir dans le centre de la ville. La seconde édition de "Ça Flippe à Tournai" propose des parties à volonté.

©ÉdA

Un événement unique au monde, à savoir un parcours dans la cité des Cinq Clochers le long duquel 66 flippers seront cachés et mis en scène dans des lieux publics, patrimoniaux, dans des musées et bien sûr dans des bistrots et brasseries.

Trois concerts animeront également le parc communal: samedi à 20h, Elvis Junior chante Elvis; dimanche à 20h, Thierry chante Johnny; lundi à 18h, ambiance rockabilly.

Flippers accessibles les samedi 13 août et dimanche 14 août de 10h à 20h – lundi 15 août de 11h à 19h.

PAF par jour: 8 € (groupe de minimum 3 personnes) – 12 € (individuel) PAF pour le week-end: 20 € (groupe de minimum 3 personnes) – 30 € (individuel)

À lire: 66 bonnes raisons de flipper à Tournai

3. Les Sons intensifs reviennent à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose dans leur formule traditionnelle entre musique et gastronomie

Le festival les Sons intensifs revient dans la formule qui a fait son succès: allier musique de chambre et gastronomie.

Ce sont quelque onze concerts qui seront proposés ces samedi 13 et dimanche 14 août au cœur de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. L’occasion de découvrir autrement le joyau lessinois grâce à de jeunes talents et d’autres artistes (internationaux) expérimentés et reconnus.

La gastronomie fait également partie intégrante de l’événement, avec des repas servis tout au long du week-end, et élaborés à partir de produits issus du circuit court.

PAF : 85 € le samedi (concerts et repas), 55 € pour le dimanche. Pass pour le week-end: 115 €. PAF par concert: 25 €.

À lire: Les Sons intensifs reviennent à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose dans leur formule traditionnelle entre musique et gastronomie - Sons Intensifs à Lessines : le programme complet des onze concerts de haut vol