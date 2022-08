Ce jeudi à 18 h, a lieu le vernissage de l’expo "Tous Anchois Banane" au musée de Folklore et des Imaginaires. Conçue par les artistes Vincen Beeckman et Kasper Demeulemeester, elle témoigne d’un travail commencé en 2017 dans le quartier du Maroc. À travers une série de photos et d’objets récoltés, le duo présente les habitants rencontrés au fil des mois.

La collectivité disparaît

"On a exploré différentes choses. On a fait la connaissance de Charlotte, tenancière du café ‘Au Musicien’qui a fermé ses portes en juin, ainsi que de plongeurs. Ils passaient par là manger un bout après avoir plongé dans les carrières. On pourrait penser que ce sont des photos d’archives d’un quartier en périphérie de la ville qui disparaît petit à petit. Avant, il y avait des festivités entre voisins, une équipe de foot, une maison de jeunes,… Tous ces éléments constituaient un folklore local", indique Vincen Beeckman. Et c’est par ces instants capturés que les deux photographes souhaitent le faire perdurer.

"Le nom de l’exposition vient de notre rencontre avec Charlotte. Elle offrait tout le temps des toasts avec des anchois et des bananes. On était tous assez surpris. D’ailleurs, cela avait un goût particulier (rires). Aujourd’hui, où reçoit-on ce genre d’attention gratuitement?".

Kasper Demeulemeester ajoute:"Nous ne sommes pas nostalgiques, mais ce qui se passe maintenant est le passé de demain".

Installées dans une salle à l’étage du musée, les œuvres seront permanentes.

D’autres temps forts

– Week-end du 13 et 14 aoûtdédié à l’architecte Henry Lacoste. Visites guidées à Tournai, Bléharies et au cimetière du sud.

– 20 août:nocturne au musée de Folklore et des Imaginaires.

– Week-end du 10 et 11 septembre:clôture de la triennale avec des performances artistiques ainsi que l’installation d’un orgue."C’est un orgue de Barbarie construit par Mathurin Van Heeghe avec une touche contemporaine. Les tuyaux sont faits à partir de douilles d’obus sculptées pendant la Première Guerre mondiale", précise Jeanne Delmotte, chargée de production.