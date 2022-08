Les jeunes de Templeuve ont bien fait le boulot !

Comme pour bon nombre d’organisations, la ducasse de la jeunesse du quartier Cazeau – Trieu de Wazon a pu proposer son habituel programme qui débuta avec le crossage. Place ensuite aux sportifs, avec les jeunes cyclistes minimes et aspirants de 7 à 14 ans. Parmi les concurrents on salua la présence de participants venant de Suisse mais aux origines tournaisiennes ainsi qu’Arviel Planckaert – famille omniprésente dans le monde du cyclisme belge – accompagné de ses papa et oncle Baptiste et Édouard toujours actifs dans le peloton dont celui du récent Franco belge. De même l’aspirant japonais Raku Hashikawa était accompagné de son papa Ken qui évolua chez les pros dans les années 90. Dans la foulée, le jogging connut un succès mitigé avec une centaine de partants. Il en fut tout autrement pour les activités du dimanche : 370 repas ont été servis après que 150 marcheurs aient (re) découvert les campagnes avoisinantes. JPN