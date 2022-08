400 bières, une scène: entrez dans La Crypte, le nouveau bar de la Place St-Pierre à Tournai (photos & vidéo)

Le Paradis? Déjà pris. Les Portes d’Eden? Ce serait trop simple. Julien et Benoît Denis ont peut-être un certain sens du contre-pied en inaugurant vendredi un tout nouvel établissement: la Crypte.

Dans un décor de catacombes, " un univers qu’on adore", indique Julien, aucune confusion n’est permise sur le nom de leur café. Personne ne vous y remettra les clés du paradis? Qu’importe. Les Tournaisiens qui ont connu le magasin Wibra seront bluffés par la (magnifique) reconversion du lieu. " On a mis six mois pour trouver un établissement. En visitant ce bâtiment, Julien et moi avons compris en quelques secondes que notre bar ne pouvait pas naître ailleurs qu’ici", indique Benoît Denis. Ensemble, les deux cousins (qui se considèrent comme des frères) ont retroussé leur manche, bien aidé par des amis fidèles qui constitue désormais l’équipe du bar La Crypte. " Il aura fallu six autres mois pour réaliser les travaux et les décors. À l’exception de quelques détails, nous avons tout fait nous-même", précise Julien.

Une scène pour les concerts et les festivals

400 bières à la carte, 16 à la pompe et la plus grande scène de la région pour un débit de boisson: le projet est ambitieux, très ambitieux. Peut-être parce qu’il reflète la volonté inflexible des deux nouveaux patrons du café de la place Saint-Pierre, de proposer un cadre original, " où respect est le maître mot." Cette volonté, les deux cousins la puisent dans leur parcours personnel. " J’ai tenu le Cornwall de 2018 à 2020. Comme bien d’autres indépendants, j’ai beaucoup perdu avec le confinement et les deux fermetures imposées. Benoît lui, a perdu son père il y a deux ans. Depuis, on a eu un déclic. On voulait ouvrir un bar ensemble, un bar qui se veut différent des autres établissements", poursuit Julien. " On ne voulait pas d’un endroit où on pense juste à se bourrer la gueule (sic)."

©EDA-

L’objectif des deux cousins est de proposer au moins une fois par mois des minis festivals en invitant plusieurs groupes dans la journée. " On a une attirance pour le métal, mais on proposera aussi d’autres genres musicaux dont des concerts acoustiques."

Avec une si belle scène et un café capable d’accueillir plus de 200 spectateurs assis, ce serait dommage de s’en priver. " On ne veut pas être catalogué comme des métaleux. Les clients auront l’occasion d’écouter du rock traditionnel ou de la musique celtique. Je crois que tous les Tournaisiens viendront au moins une fois par curiosité, pour découvrir l’endroit." Ils auraient tort de s’en priver. Même si La Crypte n’emprunte pas le Stairway to Heaven magnifié par Led Zeppelin il y a déjà un demi-siècle.

«On soutiendra une association différente chaque trimestre»

" On ne voulait pas ouvrir un café juste pour ouvrir un café", explique Benoît Denis. " L’idée, c’était de lancer le premier bar tips de la région."

©EDA

Ce que ça signifie? "J ulien et moi avons été élevés en partie par nos grands-parents, qui ont fondé l’Assiette pour Tous et l’ASBL Maison des Familles (deux associations qui œuvrent pour les personnes en situation de précarité)." C’est dans cet univers que les deux cousins ont grandi. " Ne pas ajouter un volet caritatif ou solidaire au bar nous semblait inconcevable. Je crois qu’on ne l’aurait pas ouvert sans ces différentes possibilités."

Concrètement, le client peut faire un geste en laissant sa caution pour le gobelet réutilisable (deux euros). Il pourra aussi bénéficier d’une consommation gratuite moyennant un don. Exemple: il dépose un sac de croquettes destiné à la Croix Bleu? Il peut savourer l’une des nombreuses mousses (ou la spécialité locale, la Stix), sans devoir la régler . "Tous les trimestres, on remettra le montant récolté aux associations que l’on soutient. Elles sont toutes tournaisiennes." Les premières ASBL soutenues seront naturellement l’Assiette pour Tous et la Maison des Familles, mais bien d’autres suivront. Pour compléter ce joli tableau, le bar proposera un soft et le café gratuit pour les clients qui reprennent la route en fin de soirée. " On va développer aussi un partenariat avec un service de taxi pour éviter que les clients alcoolisés reprennent le volant.Et si nécessaire, on peut même prendre en charge le transport."