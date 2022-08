Un couple de Tournaisiens hébergeait des dealers français

Les Français cherchent une bonne poire qui pourrait leur prêter son logement afin de servir de base à la confection des produits qui sont ensuite vendus dans les rues voisines. Très souvent, les personnes qui acceptent de prêter leur domicile sont toxicomanes et elles reçoivent leur consommation en échange de l’hébergement. C’est ce qui a mené Mathieu (prénom d’emprunt), 35 ans et sa compagne Zoé (emprunt), 30 ans, à la barre du tribunal. Les faits se déroulaient du côté de l’église Saint-Jacques à Tournai. Les deux sont détenus et Mathieu est même en état de récidive. Les Français, Lilian (emprunt, 22 ans) et Isaac (emprunt, 21 ans) sont également arrivés menottes aux poignets.

Après enquête, les policiers avaient remarqué le manège autour du domicile du couple et un coup de filet avait eu lieu en février dernier.

Violences physiques et psychologiques

Mathieu parle d’une période compliquée de sa vie."J’ai fini mon traitement à la méthadone et je ne veux plus consommer."Son avocat a fait état de violences physiques et psychologiques exercées par des intermédiaires français sur son client.

Contrairement à son compagnon, avec lequel elle a des enfants, qui ont été placés, Zoé indique qu’en plus de leur consommation, ils recevaient de 60 à 80 € par jour pour loger les dealers."J’aimerais reprendre contact avec mes enfants…"

Lilian a expliqué au tribunal qu’il était arrivé de Grenoble suite à des soucis familiaux. Il avait d’abord été hébergé chez un proche dans le Nord, mais n’a pas trouvé sa place."Ensuite, je me suis laissé entraîner par des gens et ça a été la dégringolade. En prison, j’ai vu dans quel état étaient les toxicomanes. Moi, je ne consomme pas. À ma sortie, j’aurai un logement et j’ai une promesse d’embauche."

Isaac, lui, n’a pas été bavard. Orphelin et sans argent, il avait été lui aussi attiré par l’argent facile et est également en préventive depuis cinq mois.

Le ministère public avait requis des peines allant de 18 à 37 mois, mais les prévenus vont tous sortir de prison. Mathieu prend ainsi trois ans avec sursis probatoire de cinq ans. Zoé écope de deux ans avec sursis probatoire de cinq ans. Lilian et Isaac, acquittés de la prévention d’importation vu que les produits leur étaient fournis par d’autres personnes directement sur le sol belge, sont tous les deux condamnés à 18 mois avec sursis de 5 ans.

Tous bénéficient de ce sursis ou de ce sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie.