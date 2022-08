Tournai: il mord sa grand-mère et lui crache dessus

"L’extorsion, c’est faux. J’utilisais sa carte en accord avec elle. Je lui ai simplement signalé qu’elle buvait trop et ça ne lui a pas plu."

Le prévenu explique que la maison familiale de Tournai avait brûlé et que sa grand-mère voulait la reconstruire puis la revendre en lui accordant une partie des indemnités. La présidente demande au prévenu s’il n’a pas réalisé trop de dépenses et que de ce fait, les travaux de la maison n’ont pas pu être menés à bien."Non, ils sont bien terminés. Il y a même encore de l’argent sur la carte de banque", répond Harold.

À propos des coups, le jeune homme minimise."Elle buvait tous les jours et elle m’a mis un revers de la main. Je l’ai chopée avec mes dents au niveau de la main."

La présidente fait état d’un certificat médical."Vous l’avez mordue et il y a eu autre chose."

Le prévenu assure qu’il s’est simplement défendu."Mon seul tort a été de retourner chez elle."

Il est vrai que le prévenu devait se tenir à l’écart de sa grand-mère, mais elle a cédé quand elle a su qu’il n’avait plus de logement, d’autant qu’Harold possède de nombreux animaux: chats, chiens, oiseaux. " Ils sont ma priorité. Je n’ai jamais eu de problème de comportement avec les gens, hormis avec des personnes de ma famille. Ma grand-mère est ingérable. Elle boit et elle me fait du chantage en disant qu’elle va appeler la police vu mon passé de toxicomane. D’ailleurs, je ne consomme plus. En prison, je reste dans ma cellule."

15000 € retirés avec la carte

Le ministère public estime que le prévenu a utilisé la carte bancaire de sa grand-mère chaque fois qu’il a eu besoin d’héroïne et de cocaïne."Il a fait vivre un enfer à sa grand-mère. Sur 5 mois, entre fin 2021 et début 2022, il lui a soutiré 15000 €. Elle a porté plainte après avoir été mordue. Il lui a aussi craché dessus. Même en prison, il a harcelé la victime, âgée de 72 ans. Une expertise fait état d’un personnage narcissique, impulsif et qui a un discours victimisant comme aujourd’hui. Je requiers quatre ans."La défense souligne que son client nie toute utilisation de la carte bancaire sous la contrainte. Pour le reste, la défense sollicite le sursis probatoire.

"J’ai des remords, mais il ne faut pas croire que c’est juste une vieille dame sans défense", dira encore Harold. Le jugement sera prononcé dès ce vendredi 5 août.